75%... Uma estranha ironia entre a Copa do Mundo de 2022 e a inauguração de 2026

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 apresentou uma curiosidade em comparação com a edição anterior, após a aplicação de três cartões vermelhos em apenas 90 minutos.

Na partida disputada na noite de ontem, quinta-feira, em que o anfitrião México venceu a África do Sul por 2 a 0, o árbitro brasileiro Wilton Sampaio mostrou o cartão vermelho duas vezes a jogadores da seleção africana e uma vez ao time anfitrião.

O árbitro brasileiro expulsou o jogador sul-africano Sifilo Sitolo aos 50 minutos, e os minutos finais da partida também viram duas expulsões: a de Thimba Zwane, jogador da seleção sul-africana, aos 84 minutos, e a do mexicano César Montes aos 90+2 minutos.

Esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que se registram três cartões vermelhos na partida de abertura.

Enquanto a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 teve três cartões vermelhos, a edição de 2022 no Catar, sediada pelo Catar, registrou apenas quatro cartões vermelhos ao longo de 64 partidas.

Isso significa que a partida entre México e África do Sul registrou 75% do total de cartões vermelhos de toda a edição anterior.

No Catar, receberam cartões vermelhos: o galês Wayne Hennessey (contra o Irã), o camaronês Vincent Aboubakar (contra o Brasil), o holandês Denzel Dumfries (contra a Argentina) e o marroquino Walid Shadiri (contra Portugal).