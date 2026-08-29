Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

7 desfalques no Real Madrid antes do confronto com o Málaga

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
A. Tchouameni
Endrick
Eder Militao
Espanha
França
Brasil

Endrick e Militão treinam separadamente

A sessão de treino do Real Madrid, neste sábado, em preparação para o confronto contra o Málaga amanhã, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, contou com a ausência de vários jogadores lesionados.

A lista de desfalques incluiu: Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo e Endrick.

Leia também

Em vídeo: início arrasador; El Sibari marca duas vezes em sua estreia na Bundesliga

Antes do fim da janela de transferências: Newcastle estuda a contratação de estrela do Marrocos

Os sete jogadores seguem seus respectivos programas de recuperação. Éder Militão e Endrick treinaram em um campo adjacente ao campo de treino principal, onde realizaram diversos exercícios físicos, antes de passarem ao trabalho com bola.

Sobre a ausência de Tchouaméni, a jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, disse: "Mourinho deixou a questão bem clara há alguns dias. Tchouaméni quer jogar agora, mas a comissão técnica prefere sua recuperação total. Também gostaria de lembrar que ele renovou seu contrato no início do verão".

O Real Madrid recebe o Málaga no estádio Santiago Bernabéu, amanhã, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, depois de vencer as duas primeiras partidas diante do Espanyol (2 a 1) e da Real Sociedad (4 a 1).

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google