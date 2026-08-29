A sessão de treino do Real Madrid, neste sábado, em preparação para o confronto contra o Málaga amanhã, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, contou com a ausência de vários jogadores lesionados.

A lista de desfalques incluiu: Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo e Endrick.

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Os sete jogadores seguem seus respectivos programas de recuperação. Éder Militão e Endrick treinaram em um campo adjacente ao campo de treino principal, onde realizaram diversos exercícios físicos, antes de passarem ao trabalho com bola.

Sobre a ausência de Tchouaméni, a jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, disse: "Mourinho deixou a questão bem clara há alguns dias. Tchouaméni quer jogar agora, mas a comissão técnica prefere sua recuperação total. Também gostaria de lembrar que ele renovou seu contrato no início do verão".

O Real Madrid recebe o Málaga no estádio Santiago Bernabéu, amanhã, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, depois de vencer as duas primeiras partidas diante do Espanyol (2 a 1) e da Real Sociedad (4 a 1).

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