José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a segunda lista oficial da equipe nesta temporada, em preparação para o confronto contra a Real Sociedad, amanhã, quarta-feira, pela LaLiga.

A lista teve a continuidade das ausências da dupla Tchouaméni e Endrick devido a diferentes problemas físicos, enquanto o técnico completou as convocações com três jogadores das categorias de base: Mario Rivas, Sistero e Alexis Ciria.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Tchouaméni sofre com dores contínuas desde seu retorno das férias que teve após o fim da Copa do Mundo, tendo tido apenas poucas oportunidades de aparecer ao lado dos demais companheiros, e ficará novamente fora dos planos na próxima partida do time merengue.

O atacante Endrick segue um programa específico para evitar problemas físicos ao longo da temporada, já que o clube deseja evitar a repetição do cenário da temporada passada durante o período de seu empréstimo ao Lyon, quando foi obrigado a parar em várias ocasiões por causa dos problemas musculares.

Os problemas no osso da perna causaram a exclusão do zagueiro Raúl Asencio da lista, lesão que foi revelada pelo jornal Marca ontem, e as dores podem obrigar o zagueiro canário a passar por uma cirurgia nos próximos dias.

Juntam-se à lista de ausentes do confronto de amanhã Militão, Mendy, Rodrygo e Thiago Pitarch, elevando o total de desfalques da equipe para sete jogadores na segunda partida do Campeonato Espanhol.

A lista do Real Madrid para a partida contra a Real Sociedad conta com os seguintes nomes:

Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre.

Defesa: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries e Mario Rivas.

Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sistero e Alexis Ciria.

Ataque: Vinícius Júnior, Mbappé, Espi, Díaz e Yan Diomandé.



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