7 armadilhas... Marrocos revive o cenário assustador da Copa do Mundo de 2022

A seleção marroquina encerrou sua trajetória na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com um desempenho excepcional, repetindo a mesma conquista que gravou em letras de ouro há quatro anos nos campos do Catar 2022.

Os Leões do Atlas somaram 7 pontos, repetindo assim a conquista da edição de 2022, e confirmaram que o que aconteceu no Catar não foi mais apenas uma estatística passageira, mas se transformou em uma marca sólida que atesta que os “Leões do Atlas” se tornaram o adversário mais difícil do mundo árabe e africano na fase de grupos da Copa do Mundo, e os únicos que alcançaram esse patamar duas vezes consecutivas.

E os sete pontos vieram em meio a uma tempestade de desafios: um grupo de ferro, pressões redobradas após a conquista no Catar e uma expectativa mundial que coloca cada passe sob a lupa.

Apesar disso, os Leões do Atlas abriram caminho com firmeza e confiança, apoiando-se em um sistema defensivo sólido e inflexível, e em um ataque veloz que sabe como atacar no momento decisivo.

Vitórias conquistadas com muito esforço para que a seleção enviasse uma mensagem retumbante: que a geração de 2022 não foi um acaso, e que a geração de 2026 veio para confirmar que o Marrocos não é mais um convidado de honra na Copa do Mundo.

Com mais sete pontos em seu histórico, o Marrocos consolidou sua posição entre os grandes da África de todos os tempos e provou que a história de glória que começou em Doha ainda não chegou ao fim.