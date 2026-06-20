Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

6º... Marrocos conquista o título árabe e africano na Copa do Mundo

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Scotland
Marrocos
EUA

Os Negros do Atlas continuam a fazer história

A seleção marroquina conquistou a primeira vitória árabe na Copa do Mundo de 2026, alcançando marcas notáveis tanto no cenário árabe quanto no africano.

Após o empate com o Brasil na rodada de estreia do Grupo 3, a seleção marroquina conquistou uma vitória valiosa sobre a Escócia por 1 a 0, graças ao gol marcado por Ismail Saibari.

A seleção dos Leões do Atlas quebrou a maldição dos árabes após nove partidas sem vitória na edição atual.

A seleção marroquina consolidou sua liderança na lista das seleções árabes com mais vitórias na história da Copa do Mundo, após conquistar sua sexta vitória.

A seleção marroquina ampliou a diferença em relação à Arábia Saudita, que conquistou quatro vitórias, e à Argélia e à Tunísia, ambas com três vitórias cada, sabendo-se que as três seleções têm a chance de se aproximar da liderança dos Leões do Atlas nesta edição.

Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Brasil crest
Brasil
BRA
Copa do Mundo
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, o Marrocos também se tornou a seleção africana com mais vitórias na história do torneio, empatada com Gana e a Nigéria.

A seleção de Gana pode assumir sozinha a liderança se derrotar a Inglaterra na segunda rodada da edição atual, enquanto a seleção nigeriana não participa.

Já a seleção marroquina terá a chance de conquistar sua sétima vitória quando enfrentar o Haiti na terceira rodada.

Vale lembrar que as vitórias da seleção marroquina na Copa do Mundo foram contra: Portugal (3 a 1 em 1986 e 1 a 0 em 2022), Escócia (3 a 0 em 1998 e 1 a 0 em 2026), Bélgica (2 a 0 em 2022) e Canadá (2 a 1 em 2022).

Publicidade