6º... Marrocos conquista o título árabe e africano na Copa do Mundo

A seleção marroquina conquistou a primeira vitória árabe na Copa do Mundo de 2026, alcançando marcas notáveis tanto no cenário árabe quanto no africano.

Após o empate com o Brasil na rodada de estreia do Grupo 3, a seleção marroquina conquistou uma vitória valiosa sobre a Escócia por 1 a 0, graças ao gol marcado por Ismail Saibari.

A seleção dos Leões do Atlas quebrou a maldição dos árabes após nove partidas sem vitória na edição atual.

A seleção marroquina consolidou sua liderança na lista das seleções árabes com mais vitórias na história da Copa do Mundo, após conquistar sua sexta vitória.

A seleção marroquina ampliou a diferença em relação à Arábia Saudita, que conquistou quatro vitórias, e à Argélia e à Tunísia, ambas com três vitórias cada, sabendo-se que as três seleções têm a chance de se aproximar da liderança dos Leões do Atlas nesta edição.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, o Marrocos também se tornou a seleção africana com mais vitórias na história do torneio, empatada com Gana e a Nigéria.

A seleção de Gana pode assumir sozinha a liderança se derrotar a Inglaterra na segunda rodada da edição atual, enquanto a seleção nigeriana não participa.

Já a seleção marroquina terá a chance de conquistar sua sétima vitória quando enfrentar o Haiti na terceira rodada.

Vale lembrar que as vitórias da seleção marroquina na Copa do Mundo foram contra: Portugal (3 a 1 em 1986 e 1 a 0 em 2022), Escócia (3 a 0 em 1998 e 1 a 0 em 2026), Bélgica (2 a 0 em 2022) e Canadá (2 a 1 em 2022).