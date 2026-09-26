6 mudanças enfeitam a escalação provável da Arábia Saudita contra Omã

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, deve promover mudanças amplas na escalação da equipe no aguardado confronto contra a seleção de Omã, na noite deste sábado, pela segunda rodada da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", em uma tentativa de renovar o elenco e reforçar suas chances de manter a sequência de vitórias.

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A seleção da Arábia Saudita iniciou sua caminhada no torneio com uma vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, enquanto a seleção de Omã empatou com a do Iraque por 1 a 1, o que confere ao confronto de hoje grande importância nas contas do grupo, em meio à expectativa de que a escalação saudita tenha 6 mudanças em relação à última partida.

Al-Owais, Tambakti e Hawsawi lideram as mudanças defensivas

Espera-se que Mohammed Al-Owais comece a partida no gol no lugar de Nawaf Al-Aqidi, que sofreu uma lesão no confronto contra o Kuwait, enquanto se destaca o nome de Hassan Tambakti para atuar na zaga no lugar de Abdulelah Al-Amri, com a entrada de Zakaria Hawsawi na posição de lateral-esquerdo no lugar de Mutaib Al-Harbi.

No meio-campo, Donis estuda escalar Abdullah Al-Khaibari na posição de primeiro volante ao lado de Nasser Al-Dawsari e Mohammed Kanno, com Mohammed Abu Al-Shamat ficando fora da formação titular, em uma mudança que pode dar à seleção saudita mais equilíbrio no meio-campo.

Mandash e Al-Buraikan para reforçar a força ofensiva

No setor ofensivo, Sultan Mandash está próximo de atuar como titular na posição de ponta-direita no lugar de Saleh Abu Al-Shamat, enquanto se espera que Firas Al-Buraikan comande o ataque da equipe no lugar de Abdullah Al-Hamdan, no âmbito da busca da comissão técnica por dinamizar a eficiência ofensiva diante da seleção de Omã.

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Dessa forma, a escalação da seleção da Arábia Saudita pode ter 6 mudanças, incluindo Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Zakaria Hawsawi, Abdullah Al-Khaibari, Sultan Mandash e Firas Al-Buraikan, enquanto Donis busca conquistar a segunda vitória consecutiva e reforçar a situação da equipe em sua caminhada na Copa do Golfo 27.