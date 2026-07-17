6 de 7... “A maldição das partidas de despedida” ameaça Deschamps no confronto contra a Inglaterra

A seleção francesa entra em campo para uma partida que representa mais do que apenas uma disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, quando enfrentar a Inglaterra, amanhã à noite, sábado, após ambas as seleções terem sido eliminadas nas semifinais pela Espanha e pela Argentina, respectivamente.

A importância da partida não se limita ao fato de ser a última aparição dos “Galo” no torneio, mas também pode representar o capítulo final da trajetória do técnico Didier Deschamps à frente da seleção francesa, diante dos relatos crescentes que confirmam a iminência de sua saída do cargo, abrindo caminho para que o lendário Zinedine Zidane assuma o comando técnico.

Deschamps entra em sua possível última partida em meio a números históricos que não jogam a seu favor, encontrando-se diante de um cenário já vivido por muitos treinadores que encerraram suas trajetórias com a seleção francesa.

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De acordo com as estatísticas da rede “Stats Foot”, Deschamps será o primeiro técnico a disputar sua última partida com a seleção francesa contra a Inglaterra desde o técnico Henri Guérin, que deixou o cargo após uma derrota para os “Três Leões” por 0 a 2 na Copa do Mundo de 1966.

E a semelhança não se limita apenas ao adversário, já que os números indicam que as partidas de despedida dos técnicos da França costumam terminar em decepção.

De acordo com o “Stats Foot”, seis dos últimos sete técnicos da seleção francesa perderam sua última partida com os “Galo”, enquanto o único técnico que quebrou essa regra foi Aimé Jacquet, quando encerrou sua carreira com a conquista histórica sobre o Brasil na final da Copa do Mundo de 1998.

Deschamps é considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos da história da seleção francesa, depois de levá-la ao título da Copa do Mundo de 2018, à final da Copa do Mundo de 2022 e às semifinais da edição de 2026.

Embora a Federação Francesa não tenha anunciado oficialmente o fim de sua gestão, reportagens coincidentes da imprensa francesa e espanhola confirmam que o técnico de 57 anos deixará o cargo após o torneio, e que Zinedine Zidane assumirá o comando da seleção na próxima fase.