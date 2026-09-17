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Chelsea v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport
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6 confrontos e as lembranças da final de 2013: Simeone e Mourinho frente a frente após 12 anos de ausência

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
D. Simeone
Espanha
Portugal
Argentina

Forte disputa técnica fora das quatro linhas

Todas as atenções estarão voltadas, no próximo domingo, para o estádio Wanda Metropolitano, palco do dérbi de Madri, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em um confronto de tirar o fôlego pelo Campeonato Espanhol.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a partida terá um duelo muito aguardado entre o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético, e o português José Mourinho, treinador do Real Madrid, fora das quatro linhas.

A verdade é que, apesar de ambos estarem no topo há muitos anos, eles não se enfrentam desde 2014, quando o português dirigia o Chelsea e foi superado pelo argentino nas semifinais da Liga dos Campeões, antes de chegar à grande final em Lisboa, que perdeu para o Real Madrid na prorrogação.

Desde então, Mourinho assumiu o comando de cinco clubes (Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica) e não voltou a encontrar Simeone, que, claro, permaneceu no Atlético de Madrid.

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 Por isso, embora à primeira vista possa parecer surpreendente, os treinadores só se enfrentaram 6 vezes, nas quais o técnico português conquistou três vitórias (todas com o Real Madrid), um empate e duas derrotas.

A mais famosa dessas partidas foi, claro, a final da Copa do Rei vencida pelo Atlético de Madrid no estádio Santiago Bernabéu em 2013, ano final de Mourinho no Real Madrid na temporada anterior, e que representou o fim de 14 anos sem vitória do Atlético em partidas de dérbi.

Passados 13 anos da final da Copa e 12 anos do último encontro entre eles, José Mourinho e Simeone voltarão a se enfrentar no estádio Wanda Metropolitano, no primeiro duelo deles neste ano.

 E este é um dos únicos dois jogos garantidos, já que a partida de volta no estádio Santiago Bernabéu ainda está marcada para março.

 Mas o futebol é imprevisível e, com o retorno de Mourinho ao comando do Real Madrid, aumentam as chances do aguardado confronto, já que eles podem se encontrar na Copa do Rei, na Supercopa da Espanha e na Liga dos Campeões.

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