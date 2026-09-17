Todas as atenções estarão voltadas, no próximo domingo, para o estádio Wanda Metropolitano, palco do dérbi de Madri, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em um confronto de tirar o fôlego pelo Campeonato Espanhol.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a partida terá um duelo muito aguardado entre o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético, e o português José Mourinho, treinador do Real Madrid, fora das quatro linhas.

A verdade é que, apesar de ambos estarem no topo há muitos anos, eles não se enfrentam desde 2014, quando o português dirigia o Chelsea e foi superado pelo argentino nas semifinais da Liga dos Campeões, antes de chegar à grande final em Lisboa, que perdeu para o Real Madrid na prorrogação.

Desde então, Mourinho assumiu o comando de cinco clubes (Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica) e não voltou a encontrar Simeone, que, claro, permaneceu no Atlético de Madrid.

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Por isso, embora à primeira vista possa parecer surpreendente, os treinadores só se enfrentaram 6 vezes, nas quais o técnico português conquistou três vitórias (todas com o Real Madrid), um empate e duas derrotas.

A mais famosa dessas partidas foi, claro, a final da Copa do Rei vencida pelo Atlético de Madrid no estádio Santiago Bernabéu em 2013, ano final de Mourinho no Real Madrid na temporada anterior, e que representou o fim de 14 anos sem vitória do Atlético em partidas de dérbi.

Passados 13 anos da final da Copa e 12 anos do último encontro entre eles, José Mourinho e Simeone voltarão a se enfrentar no estádio Wanda Metropolitano, no primeiro duelo deles neste ano.

E este é um dos únicos dois jogos garantidos, já que a partida de volta no estádio Santiago Bernabéu ainda está marcada para março.

Mas o futebol é imprevisível e, com o retorno de Mourinho ao comando do Real Madrid, aumentam as chances do aguardado confronto, já que eles podem se encontrar na Copa do Rei, na Supercopa da Espanha e na Liga dos Campeões.