5 milhões travam a transferência de Amrabat e o Al-Ittihad!

Relatos da imprensa turca revelaram novos desenvolvimentos nas negociações do clube saudita Al-Ittihad com o Fenerbahçe, para a contratação do internacional marroquino Sofyan Amrabat durante o atual período de transferências de verão, num momento em que o "Decano" procura reforçar o meio-campo antes do arranque da nova temporada.

O Al-Ittihad havia colocado Amrabat entre as suas prioridades, a pedido do diretor técnico alemão Jens Wissing, que procura contratar um médio defensivo estrangeiro, após a saída do brasileiro Fabinho e o fim da sua passagem pela equipa.

Segundo o jornal turco Fanatik, o Al-Ittihad apresentou uma proposta oficial no valor de 15 milhões de euros, além de incentivos e prémios ligados ao desempenho do jogador, com o objetivo de convencer o Fenerbahçe a abrir mão dos serviços do astro marroquino.

O jornal esclareceu que a direção do Fenerbahçe continua a insistir em receber 20 milhões de euros líquidos para aprovar a venda de Amrabat, o que criou uma diferença financeira de cerca de 5 milhões de euros entre a proposta apresentada pelo Al-Ittihad e as exigências do clube turco.

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Os relatos indicam que as negociações continuam a decorrer entre as duas partes, numa tentativa de chegar a uma fórmula financeira que satisfaça todos os envolvidos, sobretudo porque o Al-Ittihad considera Amrabat um dos principais nomes apontados para reforçar o meio-campo, dada a vasta experiência que possui a nível europeu e internacional.

O jogador marroquino é um dos elementos fundamentais do plantel do Fenerbahçe e já representou anteriormente os clubes Fiorentina e Manchester United, além do seu brilho com a seleção de Marrocos nos grandes torneios, o que o transformou num alvo de vários clubes durante o atual mercado.