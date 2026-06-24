5 bolos gigantes e 40 presentes anônimos... Como a seleção argentina comemorou o aniversário de Messi?

Uma reportagem revelou os bastidores da comemoração do argentino Lionel Messi pelo seu 39º aniversário, nesta quarta-feira.

Lionel Messi completou 39 anos no dia 24 de junho, e a seleção argentina comemorou a ocasião de maneira especial após o treino da equipe nesta quarta-feira.

De acordo com o jornal “Marca”, seus companheiros de equipe o surpreenderam com uma camisa, vestida por todos os jogadores, que trazia uma foto individual de cada um ao lado do astro argentino e a frase: “Feliz aniversário, Leo”.

Por exemplo, Rodrigo De Paul, seu amigo íntimo na equipe, escolheu uma foto dos dois se abraçando durante as comemorações do título da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Havia muitos outros presentes no complexo do Kansas City, onde a seleção argentina está hospedada, e cerca de 40 pessoas se reuniram com diversos presentes para o craque, na esperança de vê-lo e entregá-los a ele.

Além disso, foram avistados pelo menos cinco bolos gigantes enviados pela FIFA, pela Federação Argentina de Futebol, pela CONMEBOL, pela CONCACAF e por outras marcas ligadas à seleção principal e à Federação Argentina de Futebol.