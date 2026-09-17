48 horas separam o Barcelona de uma nova contratação para o ataque

O Barcelona se prepara para fechar uma nova contratação ofensiva nas próximas horas, depois de ter chegado a apenas 48 horas do prazo que lhe permite concretizar o acordo com um dos mais destacados talentos em ascensão do futebol português.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que o Barcelona tomou a decisão de contratar o atacante português Dani Freitre, de 15 anos, e o clube aguarda até o próximo sábado, quando o jogador completar 16 anos, para concluir o negócio oficialmente, uma vez que se trata de um jogador estrangeiro que não pode assinar antes de atingir essa idade.

Freitre havia passado por um período de testes com o time juvenil "B" do Barcelona durante o verão, e rapidamente conseguiu chamar a atenção da comissão técnica graças ao seu nível e à sua capacidade de marcar gols, após participar do estágio da equipe na cidade de La Vall d'en Bas.

Durante os amistosos que disputou com o Barcelona no verão, Freitre marcou três gols em dois torneios e recebeu o prêmio de melhor jogador, além de ter vencido o Real Madrid em um dos confrontos do Clássico, reforçando a convicção dos dirigentes do clube sobre a necessidade de concluir sua contratação.

Espera-se que o atacante português inicie sua trajetória com o time juvenil "B" sob o comando de Cesc Bosch, com quem o jogador já havia treinado e ao lado de quem disputou vários amistosos nas últimas semanas.

Freitre nasceu em Portugal, mas mudou-se ainda jovem para Luxemburgo, onde jogou na última temporada pelo clube Racing FC Union. Apesar de ter representado as seleções de Luxemburgo nas categorias de base, começou desde o ano passado a jogar pela seleção de Portugal sub-15, e recentemente treinou com a seleção de Portugal sub-17.

Freitre chega como o mais recente talento internacional em quem o Barcelona aposta em seu setor de base, após a evolução de nomes como Guinsley Onstein, Ajay Tavares e Hamza Abdelkarim com o time juvenil "A", enquanto Freitre iniciará a atual temporada com o time juvenil "B", ao lado do zagueiro Mikael Baza.

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