4 palavras... Hakimi choca Mbappé antes do confronto da revanche

O astro marroquino Achraf Hakimi reagiu a um vídeo publicado por seu compatriota, o comediante Mimo Lazraq, antes do confronto dos Leões do Atlas contra a França, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Lazraq dirigiu uma mensagem a Hakimi antes do confronto com Kylian Mbappé, com quem jogou por um longo período no Paris Saint-Germain e com quem mantém uma forte amizade.

Mimo Lazraq disse, em um vídeo cômico publicado em sua conta no Instagram: “Não gosto da amizade de Hakimi com Mbappé”.

E acrescentou: “Desculpa, mas se ele fosse um amigo de verdade, teria dito a você, meu irmão Hakimi: ‘Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, eu te venci; agora é a sua vez de me derrotar’. Por quê? Porque eu devo te ajudar e você deve me ajudar, e devemos estar sempre no topo juntos”.

Ele esclareceu: “Não quero criar problemas entre vocês nem semear discórdia, mas há muito tempo que queria te dizer isso. Mas veja bem, talvez haja um lado bom nisso, pois as amizades vêm e vão. Um se vai e cem chegam; isso é natural. Hoje ele é seu amigo, amanhã pode te trair”.

E ele destacou em sua mensagem para Hakimi: “Olha, agora não deixe a emoção tomar conta de você nessa questão; não deixe isso passar e ficar relembrando os dias que vocês passaram juntos. Bloqueie-o e acabe com isso; depois, ofereça um analgésico, pegue-o pela mão para jantar e diga a ele que tudo acabou”.

A conta de Hakimi respondeu ao vídeo dizendo: “Ele não é meu amigo em campo”.

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