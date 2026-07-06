4 gols em 10 confrontos... Será que Ronaldo vai quebrar o impasse contra a Espanha?

Quando se fala dos grandes clássicos do futebol mundial, os jogos entre Portugal e Espanha vêm à mente como um dos confrontos mais emocionantes; mas, para Cristiano Ronaldo, esses confrontos têm um caráter totalmente diferente. Não se trata apenas de partidas contra o rival ibérico, mas de uma longa jornada em que momentos de glória se misturaram com decepções, e conquistas históricas com eliminações dolorosas.

E embora o capitão da seleção portuguesa seja considerado o maior artilheiro da história do futebol internacional, a Espanha continuou sendo uma das seleções mais difíceis que ele enfrentou ao longo de sua carreira; foram necessários 14 anos para que ele marcasse seu primeiro gol contra ela, antes de transformar a noite de Sochi em uma das mais memoráveis de sua trajetória na Copa do Mundo.

Agora, Ronaldo volta a enfrentar a “La Roja” mais uma vez, quando liderar a Portugal em um confronto muito aguardado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em Dallas, buscando levar a seleção de seu país às quartas de final e acrescentar um novo capítulo a uma de suas histórias mais complexas no futebol.

Sochi e Munique são as únicas duas cidades onde Cristiano Ronaldo conseguiu marcar contra a seleção espanhola. Apesar de ter disputado dez partidas contra a “La Roja”, ele marcou apenas quatro gols, todos em apenas duas partidas.

O último confronto entre as duas seleções ocorreu na final da Liga das Nações, quando Ronaldo levou a seleção de Portugal ao título sob o comando do técnico Roberto Martínez. O capitão de Portugal marcou um dos gols de sua equipe antes de sair de campo devido a uma lesão muscular, enquanto a seleção portuguesa conquistou o título nos pênaltis.

Já a lembrança mais marcante na memória dos torcedores remonta à estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2018, na cidade russa de Sochi, quando a partida terminou empatada em 3 a 3, após Ronaldo ter marcado um hat-trick histórico, o único dele em uma fase final da Copa do Mundo.

Cédric Soares, ex-lateral-direito da seleção portuguesa, falou sobre aquela noite em declarações ao jornal “Marca”, dizendo: “Cristiano foi incrível. Marcou três gols e provou mais uma vez que dá o seu melhor nos grandes jogos. Algumas atuações são difíceis de explicar. A gente só se pergunta: como isso pode acontecer? Ainda me lembro da última cobrança de falta, porque eu estava atrás do gol e vi tudo claramente. Foi algo excepcional.”

O início na Euro 2004

Mas a história de Ronaldo contra a Espanha começou muitos anos antes. No Campeonato Europeu de 2004, o astro português disputou o primeiro grande torneio de sua carreira, e sua primeira partida foi contra a seleção espanhola.

Embora ele não tenha marcado, o gol de Nuno Gomes garantiu à Portugal a vitória por 1 a 0, eliminando a seleção espanhola precocemente do torneio, enquanto os anfitriões seguiram em frente até a final, antes de perderem o título para a Grécia em uma das maiores surpresas da história da competição.

Anos de frustração

Depois disso, Ronaldo esperou seis anos inteiros para enfrentar a Espanha novamente, dando início a uma série de lembranças dolorosas.

Na Copa do Mundo de 2010, a seleção portuguesa foi eliminada após perder por 1 a 0 para a Espanha, que seguiu em direção à conquista do primeiro título mundial de sua história.

Dois anos depois, o confronto se repetiu nas semifinais do Campeonato Europeu de 2012, e o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram em empate sem gols, antes que a Espanha garantisse a classificação nos pênaltis, a caminho de conquistar seu segundo título europeu consecutivo.

O ponto em comum entre os dois confrontos foi que Ronaldo saiu deles sem conseguir balançar as redes da seleção espanhola.

Gols de Cristiano Ronaldo contra a Espanha

- Euro 2004: Portugal 1 x 0 Espanha — não marcou.

- Copa do Mundo de 2010: Espanha 1 x 0 Portugal — não marcou.

- Amistoso de 2010: Portugal 4 a 0 Espanha — não marcou.

- Euro 2012 (semifinal): Portugal 0 x 0 Espanha (a Espanha venceu nos pênaltis) — não marcou.

- Copa do Mundo de 2018: Portugal 3 x 3 Espanha — marcou três gols.

- Jogo amistoso de 2020: Portugal 0 x 0 Espanha — não marcou.

- Jogo amistoso de 2021: Espanha 0 x 0 Portugal — não marcou.

- Liga das Nações 2022: Espanha 1 x 1 Portugal — não marcou.

- Liga das Nações 2022: Portugal 0 x 1 Espanha — não marcou.

- Final da Liga das Nações 2025: Portugal 2 x 2 Espanha (Portugal venceu nos pênaltis) — marcou um gol.

Uma espera de 14 anos

Além do hat-trick em Sochi e do gol em Munique, os números de Ronaldo contra a Espanha revelam o quão difícil esse adversário é para ele.

O artilheiro histórico das seleções nacionais, que continua perseguindo o sonho de chegar a 1.000 gols oficiais na carreira, teve que esperar 14 anos inteiros — desde o primeiro confronto entre as duas seleções, em 2004, até a Copa do Mundo de 2018 — para marcar seu primeiro gol contra a “La Roja”, em sua quinta partida contra a seleção espanhola.

Apesar disso, seu hat-trick na Copa do Mundo da Rússia continua sendo um dos marcos mais importantes de sua carreira internacional, representando um dos dez hat-tricks que ele marcou vestindo a camisa da Portugal e o único em toda a sua trajetória na Copa do Mundo.

Além disso, seus quatro gols contra a Espanha colocaram a seleção espanhola entre as seleções contra as quais ele mais marcou, atrás apenas de Luxemburgo (11 gols), Hungria (9 gols), da Lituânia (7 gols), da Suécia (7 gols), da Armênia (7 gols), de Andorra (6 gols), da Letônia (5 gols) e da Suíça (5 gols).

Uma relação especial com a Espanha

A singularidade desses confrontos não se limita apenas ao aspecto esportivo, mas se estende à vida pessoal de Ronaldo. O capitão da Portugal afirmou, antes de um de seus últimos confrontos contra a Espanha, que sua relação com esse país vai além do futebol, dizendo: “Tenho um carinho muito especial pela Espanha. Tenho muitas coisas lá: negócios, uma casa, amigos, e parte da minha família é de origem espanhola”.

Ele também elogiou a força da seleção espanhola, acrescentando: “A Espanha é sempre candidata a vencer qualquer torneio. Teoricamente, é a favorita por ser a atual campeã, mas cada partida tem suas próprias circunstâncias. Adoro jogar contra a Espanha porque os confrontos são sempre fantásticos... mas tenho a sensação de que vamos vencer”.

Com a aproximação do novo confronto na Copa do Mundo de 2026, os olhares estarão voltados para Cristiano Ronaldo, que busca acrescentar mais um capítulo ao seu currículo repleto de conquistas e quebrar a maldição que o persegue há anos diante de um dos adversários mais difíceis de sua carreira, em uma partida que pode ser mais um marco imortal na história do “Don” com a seleção portuguesa.