Gabriel Jesus, atacante do Barcelona, atuou por apenas 37 minutos em duas partidas do Campeonato Espanhol (Valencia e Racing Santander) e uma partida da Liga dos Campeões da Europa (Feyenoord), mas já marcou dois gols.

O jornal espanhol "As" comentou o desempenho de Jesus afirmando: "Um início excelente e um aviso para todos que duvidaram da utilidade de sua contratação. Chegou ao Barcelona nos últimos instantes em meio a questionamentos sobre sua condição física e o preço elevado pago ao Arsenal para contratá-lo (10 milhões de euros), mas o brasileiro responde da melhor forma possível: com gols. E seu gol de ontem contra o Racing Santander foi absolutamente espetacular".

Jesus declarou no dia de sua apresentação oficial no Barcelona: "Os problemas no meu joelho ficaram no passado. Não estou aqui para melhorar, estou no auge da minha forma física".

Gabriel Jesus quis, dessa forma categórica, pôr fim às dúvidas que pairavam ao seu redor, e passou das palavras aos atos. Para um jogador de futebol, a melhor maneira de expressar sua opinião é o campo, e é ali que o brasileiro vem apresentando um desempenho magnífico.

O jornal destacou que a média de gols de Jesus, no momento, é inegável: dois gols em 37 minutos significam um gol a cada 18,5 minutos.

Ainda é cedo para tirar conclusões, mas está claro que ele se juntou ao time catalão com muita empolgação e pronto para lutar para se tornar titular. Além disso, possui características que se encaixam perfeitamente no Barcelona comandado pelo técnico Hansi Flick: velocidade excepcional, alta capacidade de pressão, excelentes habilidades de ligação, versatilidade de posições e experiência em grandes jogos.

Gabriel Jesus representa uma forte concorrência para todos os atacantes do Barcelona nesta temporada, e seus números funcionam como um aviso contundente aos seus companheiros e uma mensagem clara ao treinador.

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