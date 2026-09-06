349 milhões não foram suficientes: Arsenal expõe a crise do Chelsea

O Chelsea encerrou sua partida contra o Arsenal, na noite de domingo, com uma derrota por 2 a 1 diante do atual campeão da Premier League, em um confronto que expôs um grande ponto de interrogação sobre a profundidade das opções da equipe no meio-campo.

Chamou a atenção o fato de o Chelsea ter terminado a partida com dois jogadores que começaram a carreira na posição de lateral-direito, Reece James e Malo Gusto, lado a lado no meio-campo, algo que levanta questionamentos sobre como a equipe chegou a essa situação, apesar de ter gasto 349 milhões de libras esterlinas durante a janela de transferências de verão.

Reece James, que iniciou a carreira como lateral-direito, foi o responsável por marcar o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, mas falhou ao lidar com ele no lance em que o norueguês marcou o gol da vitória para os donos da casa no estádio Emirates.

Xabi Alonso, o treinador do Chelsea, havia elogiado as qualidades de James antes da partida, afirmando acreditar que o jogador inglês possui o potencial que o habilita a se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo, segundo informou a "BBC Sport".

Longe do lance do gol, James apresentou uma atuação boa de modo geral, especialmente por ter passado quase metade da temporada passada jogando no meio-campo. Ainda assim, a forma como foi utilizado reflete questionamentos legítimos sobre a profundidade das opções do Chelsea nessa posição, sobretudo depois que Alonso colocou Malo Gusto no lugar do meio-campista Romeo Lavia durante o segundo tempo.

As substituições de Arteta revelam a diferença

A falta de atenção na marcação contribuiu para o gol de Odegaard, mas o problema não se limitou ao lado defensivo, já que o Chelsea pareceu ter poucas soluções criativas no banco de reservas.

Em contrapartida, o Arsenal contou com opções mais capazes de mudar o rumo da partida, e Mikel Arteta aproveitou suas substituições de forma ideal, conduzindo sua equipe, ao final, a decidir o confronto.

Ashley Young disse à rede "BBC Sport": "O Chelsea não disputa as competições europeias nesta temporada, portanto joga um número menor de partidas e pode se concentrar mais na Premier League. Mas o motivo de preocupação é terminar uma partida contra o atual campeão com dois laterais-direitos no meio-campo".

E acrescentou: "Olhe para Lavia, que sofreu muito com lesões na temporada passada. O ataque vai assustar muitos times na liga, mas atrás dele encontramos o meio-campo, onde são colocados dois laterais-direitos".

E prosseguiu: "Os outros times vão assistir à partida de hoje e vão notar que o Chelsea se apoia no bloco defensivo e em colocar o maior número possível de jogadores atrás da bola, e mesmo assim continuam existindo espaços entre as linhas, e foi isso que o Arsenal aproveitou".

E completou: "O Chelsea abre mão da posse de bola com frequência e se apoia nos contra-ataques. E hoje talvez tenha havido apenas uma chance, por meio de Pedro Neto pelo lado direito, na qual conseguiram aproveitar um contra-ataque".

Por que o Chelsea sofre com uma crise no meio-campo?

O problema mais evidente que o Chelsea enfrenta atualmente é a ausência do meio-campista equatoriano Moisés Caicedo.

O jogador da seleção está fora por causa de uma lesão cuja natureza não foi revelada, e tampouco foi definida até o momento a data de seu retorno, depois de se lesionar após entrar como substituto por apenas 11 minutos contra o Brighton na semana passada.

A lesão de Caicedo colocou Alonso em uma situação incomum, já que o jogador equatoriano, com exceção dos casos de suspensão, só desfalcou a equipe em duas partidas ao longo das três últimas temporadas, e isso por causa de uma lesão leve e de um problema de saúde.

Ao ser questionado sobre a situação de Caicedo, Alonso disse: "Não se trata de uma ausência de longo prazo, mas sim de uma avaliação de riscos. Talvez o tenhamos trazido de volta cedo demais na semana passada, e não quero repetir o mesmo erro".

Ainda não está claro se a lesão de Caicedo levou o Chelsea a intensificar suas tentativas de contratar um novo meio-campista durante o último dia da janela de transferências.

O Chelsea tentou, mas os negócios travaram

O Chelsea de fato buscou reforçar o meio-campo nas últimas horas do mercado de transferências, mas não conseguiu concluir nenhum negócio.

O Monaco frustrou, nos últimos momentos, a tentativa do Chelsea de contratar Lamine Camara por 47 milhões de libras esterlinas, em uma negociação que provocou a irritação dos dirigentes do clube londrino após seu colapso.

O Bournemouth também recusou as propostas do Chelsea, que chegaram a 64 milhões de libras esterlinas, para contratar Alex Scott no início do verão.

Ao mesmo tempo, a tentativa de contratar o francês Manu Koné travou, depois que Gian Piero Gasperini, o treinador da Roma, dificultou a transferência do jogador.

O Chelsea esclareceu que a tentativa de contratar Camara ocorreu no âmbito de aproveitar uma oportunidade disponível no mercado de transferências, ressaltando sua satisfação com os negócios do verão e sua confiança no grupo atual.

A saída de Enzo Fernández aumentou os pontos de interrogação

Os questionamentos sobre as opções do Chelsea no meio-campo aumentaram depois que o clube vendeu Enzo Fernández ao Manchester City por 125 milhões de libras esterlinas, valor equivalente ao recorde britânico, no último dia da janela de transferências, sem contratar um substituto direto para ele.

No momento, Caicedo se junta a Jordan Henderson na lista de lesionados. O jogador da seleção inglesa ainda se recupera de uma fratura no braço, sofrida após uma queda sobre uma placa publicitária, enquanto estava no banco de reservas sem participar do jogo pela seleção de seu país na Copa do Mundo.

Além disso, o Chelsea não recorreu ao meio-campista de origem Valentín Barco, que se juntou à equipe vindo do Strasbourg durante o verão, já que Alonso preferiu escalar Gusto em todas as três partidas da equipe na Premier League.

Um número histórico revela o problema da posse de bola

O impacto da falta de opções no meio-campo apareceu de forma clara durante o confronto com o Brighton na semana passada. Com Gusto atuando no meio-campo, o Chelsea teve a posse de bola em apenas 25,6% da partida que terminou com sua vitória por 4 a 3, o menor índice de posse de bola da equipe desde o início do registro desses dados na temporada 2003-2004.

Ainda assim, caso todos os meio-campistas estejam disponíveis, e se comprove que a lesão de Caicedo não é grave, o Chelsea deveria ter opções suficientes para lidar com a temporada, especialmente diante de sua não participação nas competições europeias e da consequente ausência de partidas no meio de semana.

Alonso havia apontado para esse ponto antes do confronto com o Arsenal, afirmando que sua equipe possui um número suficiente de jogadores no meio-campo.

O ataque salva o Chelsea, mas a defesa preocupa Alonso

O Chelsea, durante suas três primeiras partidas na Premier League, apoiou-se fortemente em seu poderio ofensivo, diante do brilho de Morgan Rogers, da recuperação do nível de Cole Palmer, além da eficiência de finalização de João Pedro.

Rogers, que se juntou ao Chelsea em uma contratação recorde, marcou mais um gol no segundo minuto contra o Arsenal, tornando-se o primeiro jogador do Chelsea a marcar ou dar assistência em cada uma das três primeiras partidas da equipe na liga em uma única temporada desde Eden Hazard na temporada 2018-2019.

Em contrapartida, no entanto, o Chelsea sofreu sete gols em suas três primeiras partidas, o que levou Alonso a ressaltar a necessidade de melhorar o lado defensivo.

O treinador espanhol disse: "Queremos ser mais compactos e sólidos do ponto de vista defensivo". E apesar da derrota, houve muito a ser elogiado na atuação do Chelsea contra o Arsenal. O confronto pode ser considerado um dos melhores jogos do Chelsea contra seu vizinho londrino em uma série que se estendeu por 10 partidas consecutivas sem vencê-lo.

Mas a diferença entre as duas equipes ainda é grande, já que o Chelsea precisa compensar 33 pontos, depois de encerrar a temporada passada na décima colocação da Premier League.

Alonso disse após a partida: "Viemos para vencer. Sabíamos que não estamos distantes deles em termos de nível, mas a partida foi favorável a eles. É doloroso, e com certeza sentimos decepção, mas esta é a primeira derrota, e o caminho ainda é longo, e isso não afetará de forma significativa nossa moral ou nossa mentalidade".

O Arsenal estabelece o parâmetro, e o Chelsea diante de um novo teste

O Arsenal continua sendo o parâmetro que o Chelsea busca alcançar, pois apesar do sucesso do Chelsea em superar seu rival londrino na disputa pela contratação de Rogers, a equipe ainda está atrás do clube que estabelece os parâmetros da disputa pelo topo em Londres e na Premier League.

O confronto de domingo mostrou que os enormes gastos do Chelsea não resolveram todos os problemas da equipe. Apesar da contratação de 10 jogadores para o time principal durante um verão movimentado, a não contratação de um meio-campista no último dia da janela de transferências pode ter deixado uma lacuna evidente no elenco de Alonso.

O treinador espanhol havia descrito a janela de transferências de verão como a "primeira fase" de seu projeto no Chelsea. E agora, o verdadeiro teste será a capacidade da equipe de superar esse problema.

Se o retorno de Caicedo não resolver a crise do meio-campo, o Chelsea pode se ver diante de questionamentos crescentes sobre a decisão de não contratar um substituto direto para Enzo Fernández, antes de retornar novamente ao mercado de transferências durante o mês de janeiro.