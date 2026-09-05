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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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3 vezes o Barcelona: Betis revela sofrimento do Real Madrid

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Barcelona
Malaga
Levante
Deportivo Alaves
Espanha

Azar evidente

O Real Madrid sofreu com uma clara falta de sorte no aproveitamento das chances durante as primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, já que as bolas que voltaram das traves e do travessão estiveram fortemente presentes nas partidas da equipe até o momento.

O Real Madrid sofreu sua primeira derrota nesta temporada, ao perder para o Real Betis por 1 a 0, na sexta-feira, na quarta rodada de La Liga.

As estatísticas da rede Opta revelaram que os chutes do Real Madrid voltaram das traves e do travessão 6 vezes até a quarta rodada da temporada 2026-2027.

Esse número representa o triplo do que registraram Málaga, Barcelona, Levante e Alavés, já que cada uma dessas equipes teve apenas dois chutes que voltaram da trave até a mesma etapa do campeonato.

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