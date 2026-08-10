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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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3 vantagens: os toques de Diomandé impressionam Mbappé

La Liga
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Espanha

O astro marfinense Yan Diomande, recém-contratado pelo Real Madrid, impressionou o seu novo companheiro Kylian Mbappé.

A rede "Defensa Central" relatou que Mbappé ficou impressionado com as qualidades de Diomande, especialmente a velocidade, o toque com ambas as pernas e os dribles.

Mbappé e Diomande treinaram juntos pela primeira vez, e a atividade terminou com impressões extremamente positivas sobre o jogador marfinense.

Mbappé e o restante do elenco do Real sabem que Diomande, de 19 anos, será submetido a uma grande pressão, mas estão convencidos de que ele será um jogador muito importante, tanto dentro quanto fora de campo.

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que as características de Diomande não são encontradas em abundância no elenco do time, sobretudo na ponta direita, onde Rodrygo Goes foi o jogador titular nessa posição nos últimos anos, mas que não voltará a participar das partidas até 2027.

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Isso explica a importância da chegada do novo ponta-direita ao Real Madrid, especialmente porque ele tornará o estilo de jogo do time mais vertical e, ao mesmo tempo, menos previsível.

Isso também dará, em alguns momentos, um maior grau de descanso a jogadores como Vinícius Júnior ou o próprio Kylian Mbappé, que costumam ter um ou dois jogadores adversários marcando-os de perto, ao passo que a presença de Diomande permitirá também dar ao time uma maior amplitude no campo.

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