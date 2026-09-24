A Arábia Saudita se prepara para disputar o seu segundo confronto no Campeonato do Golfo 27, quando enfrenta o Omã, em meio à expectativa sobre a escalação que será adotada por Georgios Donis, especialmente após o início difícil diante do Kuwait, decidido pela seleção saudita por 1 a 0.

A escalação da seleção saudita poderá sofrer algumas mudanças em comparação com a primeira partida, diante do desejo da comissão técnica de dar ao time mais eficácia ofensiva, além de realizar ajustes em algumas posições, com a disputa por uma vaga como titular seguindo em aberto.

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Entre as principais mudanças possíveis está a entrada de Firas Al-Buraikan no ataque no lugar de Abdullah Al-Hamdan, depois que este último não apresentou o rendimento ofensivo esperado durante o confronto com o Kuwait, tornando Al-Buraikan uma das opções em pauta para liderar o ataque da seleção saudita diante do Omã.

Sultan Mandash também poderá aparecer na escalação titular no lugar de Saleh Abu Al-Shamat, em uma mudança que pode dar à seleção saudita mais velocidade e vivacidade pelas laterais, especialmente diante da necessidade do time de encontrar melhores soluções contra a organização defensiva do adversário.

Na defesa, destaca-se o nome de Zakaria Hawsawi como possível opção para começar no lugar de Muteb Al-Harbi, diante do desejo de Donis de fazer alguns ajustes na escalação e aproveitar a prontidão de todos os elementos da lista.

Essas mudanças permanecem no âmbito das possibilidades antes do anúncio oficial da escalação, mas a entrada de Al-Buraikan, Mandash e Hawsawi pode representar um dos principais cenários esperados diante do Omã, em uma partida na qual a seleção saudita busca conquistar a sua segunda vitória e dar mais um passo rumo à classificação.

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