Relatos espanhóis afirmaram que uma disputa antecipada está sendo preparada entre Real Madrid e Barcelona por uma das promissoras contratações de LaLiga.

Na temporada passada, foi revelado o interesse dos dois gigantes de LaLiga em uma das estrelas da segunda divisão, ao lado do Villarreal e de diversos grandes clubes.

Trata-se do jovem jogador Sergio Martínez, que teve um início extraordinário em LaLiga aos 19 anos, com o Racing Santander, contribuindo para o empate de sua equipe por 2 a 2 na estreia da temporada na competição, no último domingo.

O jornal As afirmou que o brilho de Martínez e o gol que marcou colocaram novamente em evidência o interesse de grandes clubes que já haviam se movimentado por ele na temporada passada.

O mais jovem artilheiro do século 21

Martínez, nascido na cidade de Laredo em 2007, foi titular pelo Racing diante do Villarreal, em sua primeira aparição no Campeonato Espanhol, e marcou um gol espetacular com um chute forte no ângulo superior da meta de Luiz Júnior.

A velocidade do chute atingiu, segundo dados da liga espanhola, 126,7 quilômetros por hora.

Esse início veio apenas um ano após sua primeira participação com a equipe principal do Racing, quando disputou alguns minutos diante do Castellón em uma partida oficial em 2025.

Martínez tem atualmente 19 anos e 93 dias, tornando-se o mais jovem jogador a marcar pelo Racing em sua estreia no Campeonato Espanhol durante o século 21.

Martínez, que foi promovido recentemente da equipe de base, atua na posição de meio-campista e é habilidoso com o pé direito. Apesar de ainda carregar um número registrado com a equipe reserva, foi promovido à lista do time principal.

Real e Barcelona: 3 milhões acendem a nova disputa

Antes de seu brilho em LaLiga, Real Madrid, Barcelona e Villarreal já haviam se movimentado na temporada passada para contratá-lo, durante a última janela de transferências de inverno.

Mas Martínez preferiu permanecer no Racing, ainda que isso significasse ter de jogar regularmente com a equipe reserva do clube, e recusou naquele período a transferência para o Mirandés, da segunda divisão.

Real, Barcelona e Villarreal continuam acompanhando a evolução do jogador, que renovou seu contrato com o Racing em novembro passado até 30 de junho de 2029.

O Racing sabe que o valor da cláusula de rescisão no contrato de Martínez, de 3 milhões de euros, pode se tornar muito tentador caso ele continue apresentando o mesmo nível no Campeonato Espanhol, mas trabalhará para proteger seu talento por todos os meios possíveis.