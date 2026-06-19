3 gols... O Catar registra um feito sem precedentes na Copa do Mundo

A seleção do Catar entrou para a história da Copa do Mundo com um cenário inédito durante sua partida contra o Canadá na segunda rodada do Grupo B da edição atual do torneio.

A seleção do Catar sofreu uma derrota por 6 a 0 na partida disputada na madrugada desta sexta-feira, complicando sua situação no grupo. A equipe chegará à partida da última rodada contra a Bósnia e Herzegovina com apenas um ponto, conquistado no empate com a Suíça na rodada de estreia, o que a obriga a vencer para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final.

A seleção do Catar sofreu uma série de reveses na partida: além de sofrer seis gols, incluindo um gol contra marcado por Mohammed Al-Mannai, terminou a partida com apenas nove jogadores a partir dos 53 minutos, após as expulsões de Hammam Al-Amin e Essam Madibo.

De acordo com as estatísticas do “Mister Chip”, o Catar se tornou a primeira seleção da história a ter dois jogadores expulsos e a sofrer um gol contra em uma única partida da Copa do Mundo.

Por sua vez, a rede “Opta” destacou que a seleção do Catar é a primeira equipe asiática a receber dois cartões vermelhos em uma partida da Copa do Mundo.

Além disso, a seleção do Catar se tornou a terceira seleção cujos jogadores receberam dois cartões vermelhos na primeira hora de jogo em uma Copa do Mundo desde o início da coleta de dados, em 1966.

A seleção do Catar ficou atrás dos Estados Unidos contra a Itália em 2006 e da Uruguai contra a Alemanha em 1966.

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