3 cidades e 32 dias: Cristiano Ronaldo segue ausente do Al-Nassr

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, seguiu ausente dos treinos da equipe pelo 32º dia consecutivo, desde o fim de sua jornada com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que o Al-Nassr retorna aos seus treinos na capital saudita, Riade, nesta sexta-feira, pela primeira vez, após o regresso de sua concentração no exterior, na capital portuguesa, Lisboa.

O jornal esclareceu que Ronaldo continuará ausente dos treinos do clube da capital, diante da extensão das férias que obteve desde o fim da Copa do Mundo de 2026.

O "Don" encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 no último dia 6 de julho, após a derrota de Portugal para a Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final, dando início às suas férias, que já ultrapassaram a marca de um mês.

Todos esperavam que a estrela portuguesa retornasse aos treinos do Al-Nassr após o prazo legal, que se estende por 21 dias desde a eliminação no Mundial, mas isso não aconteceu; ele sequer se juntou à concentração no exterior, que terminou anteontem, quarta-feira.

Com o retorno a Riade, Ronaldo seguiu ausente, tendo faltado a todos os treinos da equipe nas três cidades em que realizou concentração, seja na capital saudita, em Abha ou em Lisboa.

Isso ocorre a apenas uma semana do início da nova temporada, mais precisamente no dia 15 de agosto deste ano, quando o Al-Nassr enfrentará o Al-Fateh, na primeira rodada da Saudi Pro League.

O Al-Nassr, comandado por Ronaldo, busca manter o título do Campeonato Saudita que conquistou na temporada passada, após 7 anos de jejum, além de ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.