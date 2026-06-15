20 minutos não foram suficientes para o Mal salvá-la

O espanhol Lamine Yamal voltou de lesão e entrou em campo pela seleção de seu país aos 71 minutos da partida contra Cabo Verde, na noite desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 8 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Yamal entrou no lugar de seu companheiro no Barcelona, Gavi, tentando criar perigo pela lateral direita, mas não conseguiu salvar a Espanha, que ficou no empate sem gols.

Yamal sofreu uma lesão durante a partida do Barcelona contra o Celta de Vigo no dia 22 de abril, e está afastado dos gramados desde então, antes de retornar novamente na partida contra Cabo Verde após menos de dois meses.

Como era de se esperar, o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, colocou o jovem astro do Barcelona como reserva, já que a imprensa espanhola previa que ele não seria titular devido ao seu retorno de lesão.

As seleções da Espanha e de Cabo Verde estão no Grupo 8, ao lado da Arábia Saudita e do Uruguai, que se enfrentam na madrugada de amanhã, terça-feira.