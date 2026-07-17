20 milhões de euros garantem a Tarid Inzagi a representação do Ajax

O Conselho de Administração do Al-Hilal, presidido pelo príncipe Nawaf bin Saad, anunciou sua aprovação oficial da venda do tempo restante do contrato do atacante brasileiro Marcos Leonardo ao clube holandês Ajax de Amsterdã.

Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, o Conselho de Administração expressou seu agradecimento e reconhecimento ao jogador pelo que ele contribuiu durante o período em que defendeu o “Al-Hilal”, desejando-lhe sorte e sucesso em sua próxima etapa.

Leonardo teve uma trajetória marcante como artilheiro com a camisa do Al-Hilal, tendo marcado 48 gols em diversas competições, conquistado com a equipe o título da Copa do Guardião das Duas Mesquitas e participado da campanha do time na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

A decisão de dispensar o atacante brasileiro foi tomada com base em uma recomendação técnica do técnico italiano Simone Inzaghi, que informou à diretoria que não precisaria dos serviços do jogador no elenco da equipe para a próxima temporada.

Nesse mesmo contexto, o site oficial do Ajax de Amsterdã anunciou que assinou com o jogador brasileiro de 23 anos um contrato de cinco anos, válido até 30 de junho de 2031, sendo que o clube holandês pagará ao seu homólogo saudita uma taxa de transferência de pouco menos de 20 milhões de euros.

Por sua vez, Jordi Cruyff, diretor esportivo do Ajax, afirmou: “Sempre admiramos o Marcos e, por isso, estamos felizes com sua chegada ao Ajax. Apesar de sua pouca idade, ele possui uma vasta experiência”.

Ele acrescentou: “Ele disputou mais de 250 partidas oficiais como jogador profissional e marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui é marcar gols, e estamos totalmente confiantes de que ele fará isso”.