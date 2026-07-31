170 milhões de libras esterlinas complicam a missão do Manchester United

Parece que os esforços do Manchester United para contratar Lewis Hall, lateral-esquerdo do Newcastle United, enfrentam grandes obstáculos que podem adiar o negócio por mais um ano, diante da postura da diretoria do Newcastle de segurar o jogador e da melhora na situação financeira do clube após uma série de grandes negócios durante a janela de transferências de verão.

Lewis Hall chamou a atenção durante a cerimônia de apresentação da nova camisa do Newcastle para os jogos fora de casa, depois de ter sido o único jogador cujas declarações foram divulgadas no comunicado oficial do clube, que o descreveu como "torcedor do Newcastle desde criança".

Embora a presença dos jogadores nas campanhas promocionais não signifique necessariamente que eles permanecerão em seus clubes, já que muitos deixaram suas equipes após participarem desse tipo de campanha, os indícios atuais sugerem que Hall permanecerá no estádio "St. James' Park".

Lewis Hall desperta o interesse do Manchester United há vários meses, mas as chances de sua transferência para o estádio "Old Trafford" parecem agora bem menores do que eram no último mês de maio, segundo informou o jornal inglês "Manchester Evening News".

Isso acontece depois de o Newcastle ter reforçado consideravelmente sua situação financeira após a venda de Anthony Gordon ao Barcelona por 70 milhões de libras esterlinas, seguida da transferência de Sandro Tonali ao Tottenham em um negócio que atingiu o valor de 100 milhões de libras esterlinas.

Newcastle não precisa vender mais nenhum de seus astros

Dirigentes do Newcastle afirmaram, em conversas privadas, que o clube não é mais obrigado a vender nenhum jogador adicional durante a atual janela de transferências, depois de ter obtido receitas financeiras enormes com os negócios recentes.

Embora a diretoria do Newcastle United não feche completamente a porta para analisar qualquer proposta excepcional, sua postura atual é a de não colocar nenhum dos astros da equipe à venda.

O projeto do Newcastle sofreu um forte abalo neste verão depois de perder os serviços de Anthony Gordon e Sandro Tonali, além de o Arsenal tentar contratar o capitão da equipe, Bruno Guimarães, o que gerou muita polêmica em torno do futuro do jogador brasileiro.

Caso o Newcastle também perca Lewis Hall, isso representaria mais um golpe para o projeto esportivo do clube, um cenário que a diretoria não parece disposta a aceitar no momento.

50 milhões de libras esterlinas não serão suficientes

Os torcedores do Manchester United especularam que o valor de 50 milhões de libras esterlinas poderia ser suficiente para convencer o Newcastle a abrir mão de Lewis Hall, mas essa avaliação parece distante da realidade.

O jogador chegou ao Newcastle vindo do Chelsea por 35 milhões de libras esterlinas, tem contrato que se estende até o verão de 2029 e é considerado um dos mais destacados talentos ingleses na posição de lateral-esquerdo. Por isso, a diretoria do Newcastle não vê nenhuma justificativa para aceitar vendê-lo por esse valor.

A situação seria diferente se Lewis Hall demonstrasse um desejo claro de sair ou pressionasse a diretoria de seu clube para concretizar sua transferência, mas todos os indícios confirmam a inexistência de qualquer intenção do jogador de entrar em confronto com seu clube durante o verão atual. Por essa razão, não se espera que o caso registre qualquer desdobramento surpreendente nas próximas semanas.

O Manchester United já concretizou vários negócios no meio-campo e continua trabalhando para incorporar um novo jogador na mesma posição. Apesar de o clube dispor de margem financeira que permite fechar negócios adicionais antes do encerramento da janela de transferências, destinar cerca de 70 milhões de libras esterlinas para contratar Lewis Hall representaria uma grande pressão sobre o orçamento, o que torna a concretização do negócio algo extremamente difícil.

O verão de 2027 pode ser o momento adequado

As previsões indicam que o Manchester United pode adiar a ideia de contratar Lewis Hall até o verão do próximo ano, quando o jogador terá entrado nos dois últimos anos de seu contrato, o que pode dar ao clube uma melhor oportunidade de negociar com o Newcastle. Além disso, qualquer temporada decepcionante pode mudar a posição de Lewis Hall, especialmente se o nível da equipe cair ou se ela fracassar na disputa pelas primeiras colocações.

No que diz respeito às opções atuais, Luke Shaw foi titular na maioria dos jogos da Premier League na última temporada e conseguiu apresentar níveis estáveis, mas seu histórico físico gera preocupações quanto à sua capacidade de suportar a pressão de partidas seguidas.

Por outro lado, a equipe possui outras opções, como Patrick Dorgu e Harry Amass. Dorgu mostrou uma evolução notável quando atuou na posição de ponta-esquerda, o que pode levar a comissão técnica a aproveitá-lo ofensivamente, contando também com ele como opção na posição de lateral quando necessário.

Quanto a Harry Amass, ainda há pontos de interrogação sobre o quão pronto ele está para competir de forma regular, além da incerteza que envolve seu futuro dentro da equipe. Também permanece em aberto a opção de recolocar Marcus Rashford na ponta-esquerda, permitindo que Dorgu jogue na posição de lateral.

Diante da postura do Newcastle de segurar Lewis Hall, da ausência de necessidade do clube de vender seus astros, além das restrições financeiras que o Manchester United enfrenta, as chances de concretizar o negócio neste verão parecem bastante limitadas.

Por isso, a solução mais realista para a diretoria do Manchester United pode ser ter paciência e esperar o próximo verão para reabrir o caso em condições que possam ser mais favoráveis a todas as partes.