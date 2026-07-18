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Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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14 confrontos históricos... Quem leva vantagem nos confrontos diretos entre Espanha e Argentina?

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha
Argentina
EUA

Grande equilíbrio entre os dois gigantes

A seleção argentina enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para amanhã, domingo, no estádio de Nova York-Nova Jersey, em um confronto que marca o 15º encontro entre as duas seleções.

De acordo com a rede argentina “TYC Sports”, o histórico de confrontos entre as duas seleções mostra um equilíbrio total: em 14 partidas anteriores, cada seleção conquistou 6 vitórias, enquanto duas partidas terminaram empatadas.

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Já na Copa do Mundo, as duas seleções se enfrentaram uma única vez, quando a Argentina venceu por 2 a 1, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, na cidade de Birmingham, em 13 de julho de 1966.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Já o último confronto entre as duas equipes ocorreu em um amistoso em 27 de março de 2018, no Estádio Metropolitano, em Madri, e terminou com a vitória da Espanha por 6 a 1 sobre a seleção argentina, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli — uma derrota que gerou muitas dúvidas sobre a equipe antes de sua participação na Copa do Mundo de 2018, da qual foi eliminada nas oitavas de final após a derrota para a França.

Essa partida contou com a participação de Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes e Nicolás Tagliafico, todos integrados à atual seleção argentina, enquanto Lionel Messi ficou de fora devido a uma lesão.

A emissora argentina destacou que há um confronto adiado entre as duas seleções na “Finalissima”, após ambas se classificarem para a competição como campeãs da América do Sul e da Europa, respectivamente.

A partida estava marcada para o dia 27 de março passado, no Catar, mas foi cancelada devido à guerra no Oriente Médio, e ainda não foi definida uma nova data.

Histórico completo dos confrontos entre Argentina e Espanha:

  • Espanha 6 x 1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso | Madri.
  • Argentina 4 x 1 Espanha | 06/09/2010 | Amistoso | Buenos Aires.
  • Espanha 2 x 1 Argentina | 13/11/2009 | Amistoso | Madri.
  • Espanha 2 x 1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso | Múrcia.
  • Espanha 0 x 2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso | Sevilha.
  • Espanha 2 x 1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso | Madri.
  • Espanha 1 x 1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso | Sevilha.
  • Argentina 1 x 1 Espanha | 10/10/1974 | Amistoso | Buenos Aires.
  • Espanha 1 x 0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso | Madri.
  • Argentina 2 x 1 Espanha | 12/07/1966 | Copa do Mundo | Birmingham.
  • Espanha 2 x 0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso | Sevilha.
  • Argentina 2 x 0 Espanha | 23/07/1960 | Amistoso | Buenos Aires.
  • Argentina 1 x 0 Espanha | 04/07/1953 | Amistoso | Buenos Aires.
  • Espanha 0 x 1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso | Madri.
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