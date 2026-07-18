14 confrontos históricos... Quem leva vantagem nos confrontos diretos entre Espanha e Argentina?

A seleção argentina enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para amanhã, domingo, no estádio de Nova York-Nova Jersey, em um confronto que marca o 15º encontro entre as duas seleções.
De acordo com a rede argentina “TYC Sports”, o histórico de confrontos entre as duas seleções mostra um equilíbrio total: em 14 partidas anteriores, cada seleção conquistou 6 vitórias, enquanto duas partidas terminaram empatadas.
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Já na Copa do Mundo, as duas seleções se enfrentaram uma única vez, quando a Argentina venceu por 2 a 1, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, na cidade de Birmingham, em 13 de julho de 1966.
Já o último confronto entre as duas equipes ocorreu em um amistoso em 27 de março de 2018, no Estádio Metropolitano, em Madri, e terminou com a vitória da Espanha por 6 a 1 sobre a seleção argentina, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli — uma derrota que gerou muitas dúvidas sobre a equipe antes de sua participação na Copa do Mundo de 2018, da qual foi eliminada nas oitavas de final após a derrota para a França.
Essa partida contou com a participação de Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes e Nicolás Tagliafico, todos integrados à atual seleção argentina, enquanto Lionel Messi ficou de fora devido a uma lesão.
A emissora argentina destacou que há um confronto adiado entre as duas seleções na “Finalissima”, após ambas se classificarem para a competição como campeãs da América do Sul e da Europa, respectivamente.
A partida estava marcada para o dia 27 de março passado, no Catar, mas foi cancelada devido à guerra no Oriente Médio, e ainda não foi definida uma nova data.
Histórico completo dos confrontos entre Argentina e Espanha:
- Espanha 6 x 1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso | Madri.
- Argentina 4 x 1 Espanha | 06/09/2010 | Amistoso | Buenos Aires.
- Espanha 2 x 1 Argentina | 13/11/2009 | Amistoso | Madri.
- Espanha 2 x 1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso | Múrcia.
- Espanha 0 x 2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso | Sevilha.
- Espanha 2 x 1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso | Madri.
- Espanha 1 x 1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso | Sevilha.
- Argentina 1 x 1 Espanha | 10/10/1974 | Amistoso | Buenos Aires.
- Espanha 1 x 0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso | Madri.
- Argentina 2 x 1 Espanha | 12/07/1966 | Copa do Mundo | Birmingham.
- Espanha 2 x 0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso | Sevilha.
- Argentina 2 x 0 Espanha | 23/07/1960 | Amistoso | Buenos Aires.
- Argentina 1 x 0 Espanha | 04/07/1953 | Amistoso | Buenos Aires.
- Espanha 0 x 1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso | Madri.