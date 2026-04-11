12 mil assistências decisivas! LeBron James entra para a história da NBA

O lendário LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, continuou a gravar seu nome com letras de ouro nos registros da NBA, ao se tornar o quarto jogador na história da liga a ultrapassar a marca de 12 mil assistências ao longo de sua carreira impressionante.

A conquista aconteceu no primeiro quarto do confronto de sua equipe contra o Phoenix Suns, quando James pegou uma bola rebatida na zona defensiva, e lançou um passe longo e preciso pelo campo para Deandre Ayton, que finalizou o ataque com dois pontos, registrando aquele momento como o passe número 12.000 de James, a 7 minutos e 49 segundos do fim do primeiro quarto.

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Com esse número, James se junta a um seleto grupo de armadores na história da liga, liderado por John Stockton, lenda do Utah Jazz, com 15.806 passes, seguido por Chris Paul com 12.552 passes, e Jason Kidd, com 12.091 passes, tornando-se James o quarto da lista com 12.010 passes após o término da partida.

Apesar de ter completado 41 anos, não parece que o astro do Lakers pretenda parar tão cedo, já que as previsões apontam para sua capacidade de ultrapassar Kid caso continue por mais uma temporada, enquanto sua aproximação dos números de Chris Paul dependerá de sua preparação física e do número de partidas que disputará.

James, que tem uma média de 7,4 assistências por jogo ao longo de sua carreira, entrou na partida contra o Suns com uma média de 7,1 nesta temporada, mas teve um desempenho impressionante, terminando a partida com 12 assistências e 28 pontos, levando seu time a uma grande vitória por 101 a 73.

Com essa conquista, LeBron James acrescenta mais um capítulo à sua carreira lendária, que já contou com 22 participações no All-Star Game, confirmando que continua sendo uma figura de destaque no mundo do basquete, apesar de já terem se passado mais de duas décadas desde sua estreia na NBA.

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