A seleção da Tunísia continuou a apresentar um colapso defensivo na Copa do Mundo de 2026, depois de sofrer dois gols nos primeiros sete minutos contra a Holanda na terceira rodada da fase de grupos, além de um terceiro gol no segundo tempo, elevando o total de gols sofridos para 12 no torneio e tornando-se a equipe com a defesa mais frágil entre todas as seleções participantes até o momento.

As “Águias de Cartago” começaram sua campanha com uma goleada de 5 a 1 contra a Suécia, antes de sofrerem nova derrota para o Japão por 4 a 0 e, em seguida, perderem para a Holanda por 1 a 3.

Curaçao ocupa o segundo lugar entre as defesas mais vulneráveis do torneio, após sofrer 9 gols, enquanto a Suécia e o Catar dividem os dois lugares seguintes, com 7 gols sofridos cada uma antes da conclusão dos demais jogos da terceira rodada, o que destaca a grande diferença entre a Tunísia e as demais seleções no que diz respeito às dificuldades defensivas.

A seleção tunisiana corre o risco de encerrar sua participação na Copa do Mundo com um dos piores registros defensivos da história do torneio, após ter sido oficialmente eliminada da disputa pela classificação antes da terceira rodada, transformando sua última partida em mais um capítulo de um sofrimento que se estende desde o apito inicial de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.





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