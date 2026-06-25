11 gols sofridos até agora... A Tunísia tem a pior defesa da Copa do Mundo de 2026

A seleção da Tunísia continuou a apresentar um colapso defensivo na Copa do Mundo de 2026, após sofrer dois gols nos primeiros sete minutos contra a Holanda na terceira rodada da fase de grupos, elevando seu total para 11 gols sofridos no torneio e tornando-se a equipe com a defesa mais frágil entre todas as seleções participantes até o momento.

As “Águias de Cartago” começaram sua campanha com uma goleada de 5 a 1 contra a Suécia, antes de sofrerem nova derrota para o Japão por 4 a 0, em seguida, a baliza soou duas vezes logo no início contra a Holanda: a primeira com um gol contra marcado por Elias Al-Sakhi, e a segunda por Brian Proby, elevando o total para 11 gols sofridos em três partidas.

E esse total não parece prestes a parar por aí, já que o confronto contra a Holanda ainda está em andamento no primeiro tempo, o que significa que o número de gols sofridos pode aumentar ainda mais se a seleção holandesa continuar com o mesmo ritmo ofensivo.

Curaçao ocupa o segundo lugar entre as defesas mais vulneráveis do torneio, após sofrer 9 gols, enquanto a Suécia e o Catar dividem os dois lugares seguintes, com 7 gols sofridos cada uma antes da conclusão das demais partidas da terceira rodada, o que destaca a grande diferença entre a Tunísia e as demais seleções no que diz respeito às dificuldades defensivas.

A seleção tunisiana corre o risco de encerrar sua participação na Copa do Mundo com um dos piores registros defensivos da história do torneio, após ter sido oficialmente eliminada da disputa pela classificação antes da terceira rodada, transformando sua última partida em mais um capítulo de um sofrimento que se estende desde o apito inicial de sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.





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