10 de agosto... dia decisivo na novela Álvarez e Barcelona

Continua a polémica em torno do futuro do argentino Julián Álvarez, avançado do Atlético de Madrid, face ao seu desejo de rumar ao Barcelona e à intenção do seu clube em mantê-lo.

Álvarez anunciou, durante a sua participação com a seleção da Argentina no Mundial 2026, que quer sair das fileiras do Atlético, e estas declarações tiveram grande repercussão nos meios de comunicação espanhóis.

O Barcelona está a intensificar as suas tentativas para contratar Álvarez no mercado de verão, enquanto o Atlético de Madrid impõe uma condição inviável, ao exigir o pagamento da cláusula de rescisão presente no seu contrato, de 500 milhões de euros.

Por seu lado, o jornal espanhol "Marca" noticiou que o Atlético de Madrid definiu o dia 10 de agosto como data para a incorporação de todos os jogadores do Atlético que participaram na final do Mundial entre a Espanha e a Argentina, com destaque para Álvarez, no estágio dos rojiblancos, com vista à preparação para a nova temporada.

O jornal referiu que os próximos de Álvarez asseguraram que ele não pretende regressar aos treinos do Atlético de Madrid na data estabelecida, de modo a pressionar fortemente o clube madrileno para o vender ao Barcelona.

A situação ficará mais clara dentro de cerca de 3 semanas: irá Álvarez rebelar-se contra o Atlético de Madrid e erguer a bandeira da desobediência perante a direção do clube, ou irá cumprir a data estabelecida e integrar-se nos treinos dos rojiblancos?