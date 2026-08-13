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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Zlatko Dalic volta ao banco de reservas ao assumir o comando da seleção dos Emirados Árabes Unidos

Emirados Árabes Unidos
Z. Dalic
Croácia
Copa do Mundo

O ex-treinador da Croácia Zlatko Dalic concluiu um rápido retorno ao comando de seleções ao assumir a seleção dos Emirados Árabes Unidos. O técnico de 59 anos assinou para liderar o país do Golfo em uma nova era, apenas um mês depois de encerrar sua passagem de nove anos pela Croácia após a eliminação na Copa do Mundo.

  • Dalic aceita desafio no Golfo

    Dalic voltou oficialmente ao futebol de seleções após acertar um acordo para se tornar o novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos. O treinador de 59 anos deixou o cargo na Croácia no mês passado, após a derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. A mudança marca o retorno de Dalic aos Emirados Árabes Unidos nove anos depois de sua passagem pelo Al Ain, onde levou a equipe ao título da UAE Pro League em 2015.


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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    UAEFA confirma nomeação croata

    A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA) divulgou um anúncio oficial nas redes sociais para dar as boas-vindas ao experiente treinador, que comandou 111 partidas internacionais durante sua passagem pela Croácia.

    Em um comunicado oficial nas redes sociais, a UAEFA declarou: "Bem-vindo, Zlatko ​Dalic.

    "A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos tem o prazer de anunciar a nomeação do croata como o novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos."

  • Técnico multicampeão busca redenção

    O técnico recém-nomeado ostenta um retrospecto excepcionalmente impressionante no futebol internacional, com 62 vitórias em 111 partidas, o maior total de qualquer treinador na história da Croácia desde a independência em 1990. Sob seu comando, sua antiga equipe chegou à final da Copa do Mundo de 2018, conquistou o terceiro lugar no Qatar 2022 e terminou como vice-campeã da Liga das Nações da UEFA em 2022-23. O experiente estrategista substitui Cosmin Olaroiu enquanto busca instaurar estabilidade e uma mentalidade vencedora no elenco do Estado do Golfo.

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campanha da Copa da Ásia aguarda

    Dalic tem vários meses para montar seu elenco e estabelecer sua estrutura tática antes de sua estreia oficial. Seu primeiro teste chega em janeiro, quando os Emirados Árabes Unidos enfrentam o Vietnã em sua partida de abertura na Copa da Ásia da AFC, na Arábia Saudita. O torneio oferece uma plataforma vital para Dalic demonstrar suas capacidades no futebol asiático enquanto atende às elevadas expectativas dos torcedores dos Emirados Árabes Unidos.