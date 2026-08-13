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Zlatko Dalic volta ao banco de reservas ao assumir o comando da seleção dos Emirados Árabes Unidos
Dalic aceita desafio no Golfo
Dalic voltou oficialmente ao futebol de seleções após acertar um acordo para se tornar o novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos. O treinador de 59 anos deixou o cargo na Croácia no mês passado, após a derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. A mudança marca o retorno de Dalic aos Emirados Árabes Unidos nove anos depois de sua passagem pelo Al Ain, onde levou a equipe ao título da UAE Pro League em 2015.
- AFP
UAEFA confirma nomeação croata
A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA) divulgou um anúncio oficial nas redes sociais para dar as boas-vindas ao experiente treinador, que comandou 111 partidas internacionais durante sua passagem pela Croácia.
Em um comunicado oficial nas redes sociais, a UAEFA declarou: "Bem-vindo, Zlatko Dalic.
"A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos tem o prazer de anunciar a nomeação do croata como o novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos."
Técnico multicampeão busca redenção
O técnico recém-nomeado ostenta um retrospecto excepcionalmente impressionante no futebol internacional, com 62 vitórias em 111 partidas, o maior total de qualquer treinador na história da Croácia desde a independência em 1990. Sob seu comando, sua antiga equipe chegou à final da Copa do Mundo de 2018, conquistou o terceiro lugar no Qatar 2022 e terminou como vice-campeã da Liga das Nações da UEFA em 2022-23. O experiente estrategista substitui Cosmin Olaroiu enquanto busca instaurar estabilidade e uma mentalidade vencedora no elenco do Estado do Golfo.
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Campanha da Copa da Ásia aguarda
Dalic tem vários meses para montar seu elenco e estabelecer sua estrutura tática antes de sua estreia oficial. Seu primeiro teste chega em janeiro, quando os Emirados Árabes Unidos enfrentam o Vietnã em sua partida de abertura na Copa da Ásia da AFC, na Arábia Saudita. O torneio oferece uma plataforma vital para Dalic demonstrar suas capacidades no futebol asiático enquanto atende às elevadas expectativas dos torcedores dos Emirados Árabes Unidos.
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