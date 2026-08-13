A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA) divulgou um anúncio oficial nas redes sociais para dar as boas-vindas ao experiente treinador, que comandou 111 partidas internacionais durante sua passagem pela Croácia.

Em um comunicado oficial nas redes sociais, a UAEFA declarou: "Bem-vindo, Zlatko ​Dalic.

"A Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos tem o prazer de anunciar a nomeação do croata como o novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos."