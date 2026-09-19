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Botafogo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ziyech estreia pelo Botafogo e mira evolução: "Ainda não estou 100%"

Botafogo
Mirassol x Botafogo
Brasileirão
H. Ziyech

Marroquino entrou no intervalo contra o Mirassol e teve participação em boas oportunidades do Alvinegro

A estreia de Hakim Ziyech pelo Botafogo aconteceu neste sábado (19), diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O marroquino começou a partida no banco e foi acionado no intervalo, quando o Alvinegro já perdia por 2 a 0. Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante participou de algumas das principais ações ofensivas da equipe na segunda etapa.

Logo no início do segundo tempo, Ziyech apareceu na construção de uma jogada com Medina. Pouco depois, teve a oportunidade mais clara para marcar em sua estreia, mas Walter levou a melhor na finalização. O atacante também encontrou companheiros em boas condições no setor ofensivo.

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  • Atacante explica momento físico após estreia

    Depois da partida, Ziyech explicou que ainda precisa recuperar o ritmo competitivo. O jogador chegou ao Botafogo após um período de férias, enquanto o futebol brasileiro já estava com a temporada em andamento.

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    "Eu vim de um período diferente, vim das férias de verão e aqui a temporada estava acontecendo. Consegui jogar alguns minutos, ainda não estou 100%, mas estou no caminho, e isso para mim é o mais importante. Vou ajudar o quanto eu posso. Quero ajudar mais, ajudar o time mais no ataque e na defesa. Acho que é por isso que eu vim, para ajudar todo mundo no clube e tentar fazer o nosso melhor e ganhar o máximo possível."

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  • Ziyech cobra evolução do Botafogo após derrota

    O resultado em Mirassol, porém, deixou o atacante insatisfeito. Na avaliação de Ziyech, o Botafogo encontrou dificuldades principalmente durante a primeira etapa e precisa aumentar a produção ofensiva para reagir nos próximos compromissos.

    "Nós viemos aqui para vencer. O primeiro tempo foi difícil porque eles jogaram muito bem. Temos que fazer mais e criar mais. Não foi suficiente", completou.

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