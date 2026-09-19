Ziyech estreia pelo Botafogo e mira evolução: "Ainda não estou 100%"

A estreia de Hakim Ziyech pelo Botafogo aconteceu neste sábado (19), diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O marroquino começou a partida no banco e foi acionado no intervalo, quando o Alvinegro já perdia por 2 a 0. Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante participou de algumas das principais ações ofensivas da equipe na segunda etapa.
Logo no início do segundo tempo, Ziyech apareceu na construção de uma jogada com Medina. Pouco depois, teve a oportunidade mais clara para marcar em sua estreia, mas Walter levou a melhor na finalização. O atacante também encontrou companheiros em boas condições no setor ofensivo.