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Kashima Antlers v Shimizu S-Pulse - J.League J1J.LEAGUE
Luis Felipe Gonçalves

Zico liga alerta para o Japão e destaca rival do Brasil: "Um dos melhores da Copa"

Zico
Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo
H. Moriyasu

Ídolo do Flamengo e da seleção brasileira destacou a evolução japonesa no cenário internacional

Brasil e Japão voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo. O duelo acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial de 2026.

A seleção brasileira garantiu a liderança do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0, enquanto os japoneses avançaram como vice-líderes do Grupo F depois do empate em 1 a 1 com a Suécia.

E poucos personagens conhecem tão bem os dois lados desse confronto quanto Zico. Ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, o Galinho teve papel fundamental no desenvolvimento do futebol japonês, atuando pelo Kashima Antlers e comandando a seleção do Japão na Copa de 2006.

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  • FBL-WC2006-MATCH28-JPN-CROAFP

    Passagem pelo Japão e evolução

    Quando desembarcou no Japão em 1991 para defender o então Sumitomo Metals, atual Kashima Antlers, Zico encontrou um futebol ainda em fase de profissionalização. Sua chegada ajudou a impulsionar a criação da J.League e mudou a relação do país com o esporte.

    O brasileiro virou ídolo nacional, participou da estruturação do Kashima Antlers e mais tarde comandou a seleção japonesa na Copa do Mundo de 2006. Hoje, segue ligado ao clube como diretor técnico e tem até uma estátua em sua homenagem no estádio do Kashima.

    Para Zico, o Japão de 2026 é muito mais maduro e competitivo do que as versões que enfrentou no passado. O ex-camisa 10 destacou especialmente o meia Nakamura, apontado por ele como um dos grandes nomes do torneio.

    “O Japão evoluiu muito. É um time organizado, competitivo e com jogadores de alto nível. Esse Nakamura, por exemplo, para mim é um dos melhores da Copa até agora. O que ele está jogando é impressionante: dribla para os dois lados, cria, faz gol… está jogando uma barbaridade”, afirmou.

    Zico também elogiou a capacidade emocional da equipe japonesa.

    “Antes o Japão sofria um gol e se desesperava. Hoje não. O time tem equilíbrio, entende o jogo e continua competindo. Dos 26 jogadores, praticamente todos atuam em ligas importantes da Europa. Isso faz muita diferença.”

    Outro nome citado pelo Galinho foi o atacante Ayase Ueda, revelado pelo Kashima Antlers e atualmente no Feyenoord.

    “Ele é um artilheiro nato. Foi dele o terceiro gol na vitória sobre o Brasil no amistoso em Tóquio. O Brasil precisa ficar atento porque ele decide jogos”, alertou.

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    Torcida pelo Brasil

    Apesar do carinho enorme pelo Japão, Zico deixou claro de que lado estará no mata-mata.

    “Vou torcer para o Brasil, sou brasileiro. Mas se ganhar o Japão, paciência. O que tenho certeza é que vai ser um grande jogo, porque o Japão joga futebol.”

    O ex-treinador relembrou ainda o último encontro entre as seleções em Copas, em 2006, quando comandava os japoneses e viu o Brasil vencer por 4 a 1.

    “Eu até falei para os jogadores: vou cantar o hino do Brasil, mas quando a bola rolar eu sou Japão. Foi uma situação muito especial.”

    Zico acredita que a evolução japonesa ficou evidente nos últimos anos, com vitórias sobre seleções tradicionais.

    “Eles já ganharam do Brasil, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra… Estão preparados para enfrentar qualquer adversário.”

  • Japan Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Moriyasu espera falar com ídolo

    O atual técnico japonês, Hajime Moriyasu, também demonstrou admiração por Zico e revelou o desejo de conversar com o brasileiro antes do duelo.

    “Ele foi meu herói e ajudou o Japão a chegar ao nível que temos hoje. Espero poder falar com ele antes do jogo”, disse o treinador.

    Moriyasu lembrou ainda a vitória japonesa por 3 a 2 sobre o Brasil, em Tóquio, em outubro de 2025, primeiro triunfo da história do Japão contra a seleção brasileira.

    “Provamos que não somos um adversário fácil. Respeitamos muito o Brasil, mas acreditamos que podemos competir de igual para igual”, concluiu.

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