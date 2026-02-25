Goal.com
Zakaria Labyad, in Corinthians, 2026Rodrigo Coca / Corinthians
Pedro Augusto Dias

Zakaria Labyad revela conversa com Depay antes de acertar com o Corinthians: “Tivemos bons momentos juntos"

Meio-campista marroquino chega ao Corinthians disposto a ajudar o clube a evoluir, comenta parceria com Memphis Depay e destaca experiência internacional.

  • Labyad é oficialmente apresentado pelo Corinthians

    O meio-campista marroquino Zakaria Labyad foi oficialmente apresentado pelo Corinthians e vestiu a camisa 52. Em sua primeira entrevista coletiva, o jogador destacou que está acostumado com a pressão de grandes clubes, que odeia perder e que veio ao Brasil para contribuir com a evolução do time. 

    Labyad já treina no CT Joaquim Grava há duas semanas e prevê estar pronto para estrear na próxima semana, após aprimorar seu condicionamento físico.

  • “Tivemos bons momentos juntos”, diz Labyad sobre Depay

    O marroquino explicou que foi Memphis Depay quem o indicou ao Corinthians e revelou ter conversado com o atacante antes de acertar com o clube. “Comecei minha carreira com o Memphis, tivemos bons momentos juntos, ganhamos troféus e espero que continue assim com ele”, afirmou. 

    Labyad destacou ainda que conhece diversos jogadores brasileiros e valoriza a mentalidade competitiva típica do futebol brasileiro. "Joguei com a lenda Cássio Ramos, David Neres, Anthony, Elias e outros brasileiros. Sempre tive uma conexão com eles, sempre foram meus melhores amigos no elenco. Desde o primeiro momento que cheguei me senti bem-vindo, as pessoas tentam sempre ajudar. Minha conexão com o Brasil é muito boa. Há 16 anos, na minha primeira vez no Brasil, joguei dois jogos amistosos em Salvador e Fortaleza com o PSV. É um bom país para jogar futebol. É o país do futebol, estou feliz de estar aqui."

  • Carreira internacional e pedido de Depay

    Nascido na Holanda, filho de pais marroquinos e naturalizado em 2011, Labyad passou a defender a seleção marroquina desde a categoria sub-23. Revelado pelo PSV, onde também atuou Memphis Depay, o meio-campista tem passagem por clubes como Sporting, FC Utrecht, Ajax e times da China, antes de chegar ao Corinthians. 

    O jogador chega ao Timão sem custo de transferência, atendendo a um pedido do próprio Depay, e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027.

