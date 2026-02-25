Zakaria Labyad revela conversa com Depay antes de acertar com o Corinthians: “Tivemos bons momentos juntos"

O marroquino explicou que foi Memphis Depay quem o indicou ao Corinthians e revelou ter conversado com o atacante antes de acertar com o clube. “Comecei minha carreira com o Memphis, tivemos bons momentos juntos, ganhamos troféus e espero que continue assim com ele”, afirmou.

Labyad destacou ainda que conhece diversos jogadores brasileiros e valoriza a mentalidade competitiva típica do futebol brasileiro. "Joguei com a lenda Cássio Ramos, David Neres, Anthony, Elias e outros brasileiros. Sempre tive uma conexão com eles, sempre foram meus melhores amigos no elenco. Desde o primeiro momento que cheguei me senti bem-vindo, as pessoas tentam sempre ajudar. Minha conexão com o Brasil é muito boa. Há 16 anos, na minha primeira vez no Brasil, joguei dois jogos amistosos em Salvador e Fortaleza com o PSV. É um bom país para jogar futebol. É o país do futebol, estou feliz de estar aqui."