Equipes se enfrentam neste domingo (04), no Colosso da Lagoa, pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Ypiranga-RS recebe o CSA na tarde deste domingo (4), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, pela quarta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (confira a programação completa).