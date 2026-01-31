Goal.com
Yisa Alao NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Yisa Alao: por que o Chelsea espantou a concorrência de Manchester United e Liverpool pelo zagueiro adolescente

Outra janela de transferências e mais uma jovem promessa altamente cotada está a caminho do Chelsea. A política do clube de contratar adolescentes fez efeito novamente, com os londrinos garantindo o lateral de 17 anos, Yisa Alao, do Sheffield Wednesday, que enfrenta dificuldades financeiras. Apesar de sua experiência limitada no profissional, o adolescente provocou uma disputa de transferência entre três gigantes da Premier League, mas foram os Blues que saíram vitoriosos

Após uma forte investida do Chelsea, Alao completou sua transferência para Stamford Bridge na segunda-feira, 26 de janeiro, por uma taxa inicial não divulgada que está relatada na faixa de £ 500,000 (R$ 3,6 milhões). Com adicionais, essa soma pode ultrapassar bem mais de £ 1 milhão (R$ 7,2 milhões) - um compromisso financeiro significativo para um jogador que acumulou apenas 186 minutos de ação no time principal em Hillsborough.

No entanto, basta olhar para o calibre do clube que estava em busca da assinatura de Alao para entender seu potencial; dizem que o Chelsea superou a oferta do Manchester United, enquanto os campeões da Premier League, o Liverpool, também estavam acompanhando a situação do jovem no clube do Championship.

Um lateral moderno e avançado com muita técnica e potencial, os londrinos do oeste verão isso como o mais recente sucesso em sua contínua tentativa de acumular os melhores jovens talentos disponíveis.

  • Onde tudo começou

    Nascido e criado em Yorkshire, Alao - que tem ascendência nigeriana - juntou-se ao Sub-17 do Wednesday ainda jovem, e progrediu rapidamente nas categorias de base, muitas vezes jogando acima de sua categoria, enfrentando os garotos mais velhos em categorias de idade superior.

    Na temporada 2024/25, o defensor canhoto tornou-se parte regular do Sub-18, apesar de ainda ter apenas 16 anos de idade, ajudando o clube a terminar em segundo na U18 Professional Development League North. Alao foi recompensado com um contrato de bolsa em maio de 2025, tecnicamente abrindo o caminho para sua continuidade nos Sub-18, mas em vez disso, ele jogou com o Sub-21 e formou regularmente parte do elenco principal em Hillsborough em 2025/26, tamanha é sua habilidade.

    Uma estreia no time principal logo se seguiu, quando o recém-nomeado técnico Henrik Pedersen colocou o adolescente na primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, fora de casa, contra o Bolton Wanderers, em agosto. Alao fez uma participação de nove minutos saindo do banco antes que seu time triunfasse nos pênaltis. No entanto, foi durante sua estreia em casa contra o Grimsby Town na terceira rodada que ele realmente chamou a atenção.

  • Sheffield Wednesday v Grimsby Town - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    A grande oportunidade

    Introduzido como substituto no primeiro tempo após uma lesão de Olaf Kobacki, o então jovem de 16 anos apresentou uma exibição impressionante na ala esquerda que destacou todos os seus melhores atributos, avançando para o ataque, mas sem nunca negligenciar suas responsabilidades defensivas, chegando até a vencer cinco duelos aéreos.

    "Assim que ele entrou, eles tentaram trazer mais pessoas para o lado dele," disse Pedersen ao The Star após o que acabou sendo uma derrota por 1 a 0. "Mas ele cresceu na batalha e... uau. Uma das habilidades importantes que você precisa ter como jogador jovem é a capacidade de adaptação; adaptar-se ao nível, a novos jogadores e a tudo. Foi realmente, realmente bom. Ele teve um desenvolvimento muito bom, jogou no sub-18 e sub-21 e depois para nós no Bolton. Ele é um ótimo jovem jogador."

    "Foi inesperado, eu não achava que entraria, mas você precisa estar pronto", disse o próprio Alao. "Foi difícil entrar como um jovem, mas acho que os jogadores mais velhos se aproximam de você, e o treinador especialmente ajuda na confiança para entrar e jogar sem medo. Nós jogamos de forma agressiva, e ele [Pedersen] só quer que eu compita e faça a minha parte.

    "Tem sido uma grande experiência, é realmente o que você sonha. É brilhante estar ao redor do time principal e eles são muito bons em cuidar de você como jovem jogador. Tem sido muito bom para o meu desenvolvimento."

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Como está indo

    Pedersen alertou, no entanto, que os Owls precisariam adotar uma abordagem cautelosa com o desenvolvimento de Alao no notoriamente rigoroso segundo escalão inglês. "Temos que ser muito cuidadosos com ele", acrescentou o treinador. "Apenas ter uma semana normal de treino em nível de Championship é muito difícil para ele. Esse é o grande desafio para nós."

    De fato, apesar de se tornar uma presença regular nas equipes de dia de jogo do Wednesday na liga, só após seu aniversário de 17 anos Alao fez sua estreia no Championship, jogando um único minuto vindo do banco contra o Derby County, em dezembro de 2025.

    Suas chances não foram ajudadas pelo fato de que os primeiros dias de sua carreira profissional estavam se desenrolando sob o pano de fundo da terrível situação financeira do Wednesday — que, na época, tinha Dejphon Chansiri como seu proprietário. Em meio a perdas repetidas e problemas de fluxo de caixa que resultaram na falha em pagar tanto os jogadores quanto a HMRC, o clube entrou "em análise" em outubro de 2025 - acionando uma dedução imediata de 12 pontos na tabela, o que fez o Wednesday cair no Championship. A pena foi aumentada para 18 pontos em dezembro devido às violações das regulamentações de pagamento, deixando os Owls com -10 pontos, 27 de sair da zona de rebaixamento, e condenados ao rebaixamento para a League One.

    Talvez não coincidentemente, foi por volta dessa época que o interesse da Premier League em Alao foi relatado pela primeira vez. No entanto, o jogador ainda não estava vinculado a um contrato profissional, apesar de sua elegibilidade (já que ele havia completado 17 anos) e a afirmação de Pedersen de que o Wednesday tinha que fazer "de tudo" para mantê-lo.

    No campo, o jovem jogou 60 minutos da derrota na terceira rodada da Copa da Inglaterra para o Brentford no início de janeiro, antes de receber uma estreia completa no Championship na derrota em casa para o Portsmouth. Enquanto isso, a especulação sobre transferências aumentou com a janela de janeiro aberta, enquanto os gigantes do norte, Manchester United e Liverpool, foram indicados como prováveis destinos. Mas foi o Chelsea que venceu a batalha pela assinatura de Alao após ele rejeitar os termos de contrato do time do Championship.

    Uma declaração dos administradores do Wednesday após a conclusão do negócio dizia: "Nossa responsabilidade é agir nos melhores interesses a longo prazo do Sheffield Wednesday e de seus credores. Esta transferência equilibra o valor imediato para o clube com a proteção para o futuro, caso a carreira de Yisa se desenvolva como todos esperamos."

  • Sheffield Wednesday v Brentford - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Maiores pontos fortes

    Embora suas participações na equipe principal tenham sido poucas (apenas 186 minutos como titular), quando você vê Alao em ação, fica imediatamente impressionado com seu destemor; ele não se esquiva de batalhas físicas e não chuta a bola para longe, ao invés disso, confia na sua própria habilidade de drible e passe para progredir no campo.

    É interessante que Pedersen tenha o elogiado pela sua proatividade, já que o adolescente muitas vezes parece estar um passo à frente de seu oponente, lendo o jogo astutamente para estar na posição de fazer uma interceptação ou estando preparado para entrar no meio-campo e enfrentar seu adversário com a bola nos pés. Um lateral moderno nesse sentido, é fácil ver por que a elite da Premier League estava atrás dele.

    Apesar da pouca idade, Alao já tem 1,85m de altura e ainda tem muito a crescer, o que significa que ele se encaixa no molde dos defensores laterais mais altos, mais atléticos e mais técnicos que estão se tornando cada vez mais predominantes no futebol moderno.

  • Sheffield Wednesday v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Espaço para melhoria

    É claro que esse tipo de destemor e a determinação de subir e descer pela ala esquerda pode ocasionalmente levar a um pouco de ingenuidade. Alao às vezes é pego em posição desfavorável em certas situações, o que pode deixá-lo exposto.

    A falta de experiência geral do adolescente obviamente jogará contra ele em termos de conseguir mais oportunidades no time titular de um clube do tamanho do Chelsea. Ele próprio admitiu que o salto da academia do Wednesday para o nível do Championship foi significativo, e agora ele deve se preparar para outro salto importante rumo à Premier League, esperançosamente em um futuro não muito distante.

    "Foi uma mudança enorme, mas você tem que dar o passo e aproveitar sua chance quando ela aparece", disse Alao em setembro. "Eu tive que estar preparado. É uma diferença enorme jogar na academia, é muito mais veloz. Eu só preciso continuar me esforçando e tentando me melhorar, tem sido uma grande oportunidade e espero que haja mais por vir."

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O próximo... Nico O'Reilly?

    Indiscutivelmente o arquétipo do lateral moderno, a ascensão de Nico O'Reilly no Manchester City tem sido meteórica. Nominalmente um meio-campista, o mestre tático Pep Guardiola o converteu em um lateral-esquerdo ofensivo que é forte defensivamente, confortável com a bola nos pés e mais do que capaz de inverter no meio de campo.

    Guardiola tem sido um dos pioneiros em utilizar um jogador fisicamente mais imponente como lateral, tendo escalado o zagueiro Josko Gvardiol nessa posição por um longo período antes da ascensão de O'Reilly, um jogador que se mostrou genuinamente influente em ambas as extremidades do campo. Ainda com apenas 20 anos, o inglês rapidamente se estabeleceu como uma figura sólida no time do City, e o Chelsea pode muito bem estar imaginando um caminho semelhante para Alao.

    Quem sabe, em um futuro próximo os dois jovens podem competir pela posição de lateral-esquerdo no time titular dos Três Leões no futuro...

  • Charlton Athletic v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Dado o modelo infame do Chelsea de comprar jogadores jovens de alto potencial, desenvolvê-los e vendê-los com lucro sob os atuais proprietários BlueCo, talvez até sem eles jamais fazerem uma aparição pelo clube, é difícil prever exatamente como a carreira de Alao nos Blues pode se desenrolar.

    No curto prazo, seria lógico ele fazer parte da configuração de jovens do clube, seja com o Sub-18 ou Sub-21. Se ele fosse ser emprestado a um clube de liga inferior, certamente faria mais sentido para ele ter permanecido no Wednesday pelo restante da campanha antes de se juntar ao seu novo time ao fim da temporada.

    Alao pode obter minutos no time principal na pré-temporada e as competições de copa podem oferecer uma oportunidade em 2026/27, com o novo técnico Liam Rosenior conhecido por seu uso de jogadores jovens, mas a probabilidade é que ele continue nas categorias de base ou seja emprestado, ou para o Championship ou talvez para o clube irmão dos Blues, o Strasbourg.

    Por enquanto, o time principal parece distante, com Marc Cucurella, um jogador chave na lateral esquerda, e a contratação do verão de 2025, Jorrel Hato, visto como um prospecto de elite. Dito isso, pode haver uma oportunidade se algum deles sair ou se o holandês não corresponder às expectativas.

