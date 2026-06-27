Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Yildiz, o plano de recuperação de verão acordado com a Juventus

Juventus
K. Yildiz

O jogador turco disputou 57 partidas na temporada 2025-26, muitas das quais foram afetadas por um problema no joelho

O verão de Kenan Yildiz será dedicado principalmente à recuperação física e a um trabalho personalizado. Após uma temporada extremamente exigente, o jovem talento da Juventus poderá desfrutar de algumas semanas de descanso, indispensáveis para recuperar as energias após os muitos compromissos acumulados entre o clube e a seleção nacional. Paralelamente, conforme informa o TuttoJuve.com,ele seguirá um programa atlético específico, elaborado pela equipe médica e pelos preparadores físicos da Juventus para resolver definitivamente os problemas físicos no joelho que afetaram seu desempenho nos últimos meses e permitir que ele retorne aos treinos sem incômodos.


O objetivo do clube é claro: colocar o número 10 em condições ideais para enfrentar a nova temporada na melhor forma possível, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Após um ano vivido praticamente sem pausas, o gerenciamento da carga de trabalho será fundamental para preservar um jogador que, com apenas 20 anos, já é considerado um dos pilares do presente e do futuro da Juventus.



  • A temporada que acaba de terminar foi, de fato, aquela em que Yildiz se consagrou definitivamente. Depois de participar do Mundial de Clubes no verão de 2025, o jogador nascido em 2005 enfrentou um calendário extremamente intenso na temporada 2025-26, acumulando nada menos que 47 partidas com a camisa da Juventus e marcando 11 gols — números que comprovam seu crescimento e sua importância dentro do time.


    A isso somam-se os compromissos com a seleção turca, com a qual disputou outras 10 partidas ao longo da temporada, incluindo as três partidas da Copa do Mundo. Pela Turquia, ele marcou um total de três gols, nenhum deles na competição mundial.


    Entre a Juventus e a seleção, Yildiz chegou, portanto, a 57 partidas oficiais em uma única temporada, um dado que, mais do que qualquer outro, reflete a quantidade de minutos e de responsabilidades acumuladas. Muitas dessas partidas, na segunda metade da temporada, foram afetadas pelo problema no joelho. Por esse motivo, a Juventus pretende gerenciar seu verão com o máximo de cuidado, de modo a recuperar em plena forma um dos jogadores sobre os quais se baseiam as ambições para a próxima temporada.


    • Publicidade