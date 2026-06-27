Yildiz, o plano de recuperação de verão acordado com a Juventus

O verão de Kenan Yildiz será dedicado principalmente à recuperação física e a um trabalho personalizado. Após uma temporada extremamente exigente, o jovem talento da Juventus poderá desfrutar de algumas semanas de descanso, indispensáveis para recuperar as energias após os muitos compromissos acumulados entre o clube e a seleção nacional. Paralelamente, conforme informa o TuttoJuve.com,ele seguirá um programa atlético específico, elaborado pela equipe médica e pelos preparadores físicos da Juventus para resolver definitivamente os problemas físicos no joelho que afetaram seu desempenho nos últimos meses e permitir que ele retorne aos treinos sem incômodos.
O objetivo do clube é claro: colocar o número 10 em condições ideais para enfrentar a nova temporada na melhor forma possível, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Após um ano vivido praticamente sem pausas, o gerenciamento da carga de trabalho será fundamental para preservar um jogador que, com apenas 20 anos, já é considerado um dos pilares do presente e do futuro da Juventus.