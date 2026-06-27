Yildiz, o plano de recuperação de verão acordado com a Juventus

A temporada que acaba de terminar foi, de fato, aquela em que Yildiz se consagrou definitivamente. Depois de participar do Mundial de Clubes no verão de 2025, o jogador nascido em 2005 enfrentou um calendário extremamente intenso na temporada 2025-26, acumulando nada menos que 47 partidas com a camisa da Juventus e marcando 11 gols — números que comprovam seu crescimento e sua importância dentro do time.





A isso somam-se os compromissos com a seleção turca, com a qual disputou outras 10 partidas ao longo da temporada, incluindo as três partidas da Copa do Mundo. Pela Turquia, ele marcou um total de três gols, nenhum deles na competição mundial.





Entre a Juventus e a seleção, Yildiz chegou, portanto, a 57 partidas oficiais em uma única temporada, um dado que, mais do que qualquer outro, reflete a quantidade de minutos e de responsabilidades acumuladas. Muitas dessas partidas, na segunda metade da temporada, foram afetadas pelo problema no joelho. Por esse motivo, a Juventus pretende gerenciar seu verão com o máximo de cuidado, de modo a recuperar em plena forma um dos jogadores sobre os quais se baseiam as ambições para a próxima temporada.



