Yan Diomande responde às afirmações de que o Liverpool é o seu “clube dos sonhos” e aborda as especulações sobre uma transferência para o Bayern de Munique

Diomande jogou os 90 minutos completos da derrota do RB Leipzig para o Bayern de Munique na DFB-Pokal no fim de semana, mas a eliminação do time alemão pelas mãos do líder da Bundesliga provavelmente não vai dissuadir potenciais pretendentes. O jogador de 19 anos foi fortemente associado a uma transferência bombástica em janeiro, após um início impressionante no RB Leipzig, que, por sua vez, exigia mais de £ 100 milhões pelo jovem.

Um dos times associados a uma possível transferência de Diomande é o atual campeão da Premier League, o Liverpool, que busca contratar um novo ponta esquerda. Os Reds venderam Luis Diaz ao Bayern de Munique no verão passado e não conseguiram substituir o colombiano, enquanto o gigante de Merseyside teme perder Mohamed Salah no meio do ano.

Anthony Gordon, do Newcastle, é outro alvo especulado pelo Liverpool, com a equipe de Arne Slot devendo priorizar a contratação de um ala no final da temporada. O Liverpool é considerado o time favorito de Diomande, mas o astro da Costa do Marfim respondeu a essas especulações, insistindo que o Liverpool é o “clube favorito do meu pai”.