AFP
Yan Diomande responde às afirmações de que o Liverpool é o seu “clube dos sonhos” e aborda as especulações sobre uma transferência para o Bayern de Munique
Diomande conquista a Bundesliga
Diomande jogou os 90 minutos completos da derrota do RB Leipzig para o Bayern de Munique na DFB-Pokal no fim de semana, mas a eliminação do time alemão pelas mãos do líder da Bundesliga provavelmente não vai dissuadir potenciais pretendentes. O jogador de 19 anos foi fortemente associado a uma transferência bombástica em janeiro, após um início impressionante no RB Leipzig, que, por sua vez, exigia mais de £ 100 milhões pelo jovem.
Um dos times associados a uma possível transferência de Diomande é o atual campeão da Premier League, o Liverpool, que busca contratar um novo ponta esquerda. Os Reds venderam Luis Diaz ao Bayern de Munique no verão passado e não conseguiram substituir o colombiano, enquanto o gigante de Merseyside teme perder Mohamed Salah no meio do ano.
Anthony Gordon, do Newcastle, é outro alvo especulado pelo Liverpool, com a equipe de Arne Slot devendo priorizar a contratação de um ala no final da temporada. O Liverpool é considerado o time favorito de Diomande, mas o astro da Costa do Marfim respondeu a essas especulações, insistindo que o Liverpool é o “clube favorito do meu pai”.
O Liverpool não é o “clube dos sonhos” de Diomande
Em entrevista ao BILD, Diomande disse: “As pessoas fizeram parecer que era o clube dos meus sonhos. Mas, antes de tudo, é o clube favorito do meu pai.
Sempre foi seu grande desejo me ver lá um dia, porque ele adora a atmosfera em Anfield. Ele sempre elogiava Steven Gerrard. Eu era muito jovem para vê-lo jogar. Durante muito tempo, nem sequer tínhamos televisão em casa. Tenho muito respeito pelo Liverpool, mas o clube dos meus sonhos neste momento é o Leipzig.”
Diomande também foi questionado sobre uma possível transferência para o Bayern de Munique no futuro e, embora tenha admitido que é bom ser associado a um time do porte deles, o jogador confirmou que ainda não recebeu nenhuma oferta para se transferir para o FC Hollywood.
“É sempre bom ouvir algo assim”, acrescentou o jogador. “Mas não falei com ninguém do Bayern. Não é o momento certo para isso. Estou feliz aqui em Leipzig e quero continuar totalmente focado.”
Diomande "concentrado e calmo" em relação ao seu futuro
Diomande marcou sete gols e deu quatro assistências na Bundesliga nesta temporada, além de ter completado 68 dribles, mais do que qualquer outro jogador da primeira divisão alemã. Esse desempenho atraiu o interesse dos times da Premier League Manchester City, Manchester United e Tottenham no mês passado.
No entanto, apesar de estar ciente do interesse dos grandes clubes, Diomande admitiu que não está tentando pensar muito à frente.
“Estou tentando manter a concentração, ouvir a comissão técnica e jogar meu próprio jogo. As pessoas podem ver que tudo está indo bem, então não vou parar”, disse Diomande ao GOAL no início deste ano.
“Meus amigos tentam me enviar, mas eu tento manter o foco e a calma. Para mim, isso levaria dois ou três anos. Também estou trabalhando duro e estou feliz, pois tudo está acontecendo muito rápido, e espero continuar assim até o final da temporada.”
Liverpool prepara seu elenco para o futuro
O interesse do Liverpool em Diomande não deve ser uma surpresa, já que os Reds buscam garantir o futuro do seu elenco. O clube já confirmou que Jeremy Jacquet se transferirá para Anfield no meio do ano, já que o gigante de Merseyside busca contratar um sucessor de longo prazo para Virgil van Dijk na zaga.
Van Dijk, junto com Salah, assinou um novo contrato de dois anos no verão passado, mas completará 35 anos no verão. Combinado com as especulações em torno do futuro de Ibrahima Konate, o Liverpool agiu rapidamente para garantir um novo zagueiro central.
O francês, que recentemente sofreu uma grave lesão no ombro pelo Rennes, da Ligue 1, foi fortemente associado a uma transferência para o Chelsea no mês passado, mas os Blues perderam a chance de contratar o jogador de 20 anos.
