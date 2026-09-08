Yamal alfineta Mbappé e Dembélé: não vou implorar para ganhar a Bola de Ouro!

Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, enviou mensagens fortes e diretas antes do início da caminhada de sua equipe na Liga dos Campeões da Europa, afirmando que tem grandes chances de conquistar a Bola de Ouro, mas que não vai entrar em uma campanha pessoal para consegui-la nem implorar por votos.
Yamal falou durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto do Barcelona contra o Feyenoord, da Holanda, na estreia da equipe catalã na Liga dos Campeões da Europa, quando abordou diversos assuntos, começando pelas chances do Barcelona de conquistar o título continental, passando pela Bola de Ouro e pela braçadeira de capitão da equipe, até chegar à sua relação com a dupla francesa Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.