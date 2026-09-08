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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Yamal alfineta Mbappé e Dembélé: não vou implorar para ganhar a Bola de Ouro!

Bola de Ouro
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
K. Mbappe
O. Dembele
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Espanha
Países Baixos
França
EUA

Bombardeio com artilharia pesada

Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, enviou mensagens fortes e diretas antes do início da caminhada de sua equipe na Liga dos Campeões da Europa, afirmando que tem grandes chances de conquistar a Bola de Ouro, mas que não vai entrar em uma campanha pessoal para consegui-la nem implorar por votos.

Yamal falou durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto do Barcelona contra o Feyenoord, da Holanda, na estreia da equipe catalã na Liga dos Campeões da Europa, quando abordou diversos assuntos, começando pelas chances do Barcelona de conquistar o título continental, passando pela Bola de Ouro e pela braçadeira de capitão da equipe, até chegar à sua relação com a dupla francesa Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

  • Liga dos Campeões: o título que falta ao Barcelona

    Yamal iniciou sua fala sobre o maior objetivo do Barcelona na atual temporada, ressaltando que o título da Liga dos Campeões da Europa figurar entre as competições que a equipe ainda não conquistou representa uma motivação enorme para os jogadores.

    Disse o astro do Barcelona: "Não existe motivação maior do que o fato de a Liga dos Campeões da Europa ser o título que resta você conquistar, é a competição que nos resta vencer. Temos grandes jogadores como Rodri, Gordon e Adeyemi, e vamos tentar conseguir isso".

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  • Yamal capitão aos 19 anos: uma responsabilidade maior

    Yamal falou sobre a braçadeira de capitão do Barcelona que vestiu recentemente, depois de se tornar o quinto capitão na hierarquia de capitães da equipe, afirmando que usar a braçadeira de capitão nesta idade representa uma grande fonte de orgulho para ele, mas que, ao mesmo tempo, aumenta suas responsabilidades perante seus companheiros.

    E disse: "É uma grande honra ser capitão do Barcelona aos 19 anos, e sou muito grato aos meus companheiros, o que me torna mais responsável. Apesar de ter 19 anos, vou tentar dar o meu melhor pela equipe".

  • Não vou implorar pela Bola de Ouro

    E quando o assunto passou para a Bola de Ouro, Yamal não fugiu do fato de ser um dos principais candidatos ao prêmio, mas fez questão de ressaltar que a decisão final não está em suas mãos, e que o que apresentou com o Barcelona e a seleção da Espanha é o fator mais importante para definir suas chances.

    Yamal afirmou: "A primeira coisa é que isso não depende de mim, mas de vocês", em referência à imprensa. "O trabalho que fizemos com o time e com a seleção foi maravilhoso, e, se isso acontecer, a primeira coisa que farei é ser grato ao meu time e à minha seleção. Acredito que tenho grandes chances, mas veremos."

    Yamal não se limitou a confirmar que possui chances de conquistar o prêmio, mas também deixou uma mensagem clara sobre a forma como encara a disputa pela Bola de Ouro, recusando-se a entrar em uma campanha pessoal para conseguir os votos dos eleitores, ao contrário do astro do Real Kylian Mbappé, que alegou ser o mais merecedor do prêmio.

    O astro do Barcelona declarou: "Não acho que preciso disso, não penso nesse assunto. Estou orgulhoso do meu time e da minha seleção, somos campeões do mundo e não posso pedir mais do que isso. Esse é o trabalho de vocês, e não vou começar a implorar para conseguir alguma coisa."

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  • Dembélé ignorou Yamal: a resposta irônica do craque do Barcelona

    Quando questionado sobre a lista de indicados à Bola de Ouro elaborada por Ousmane Dembélé, depois que o astro francês não o incluiu entre suas escolhas, o jogador do Barcelona optou por responder de forma irônica, evocando a relação que une Dembélé a Kylian Mbappé.

    Yamal disse: "Quem foi que não me colocou? Dembélé? Ele é amigo do Kylian, não é? Estou muito feliz. Nas vezes em que joguei contra os dois juntos, devo tê-los incomodado por algum motivo, mas minha relação com o Ousmane é muito boa".

    O último confronto entre Yamal e a dupla francesa foi na semifinal da Copa do Mundo, quando a seleção espanhola conseguiu eliminar a França com uma vitória por dois a zero.

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  • Se você não correr, vai perder

    A conversa passou a girar em torno do papel defensivo desempenhado por Yamal, mais especificamente sua participação na pressão após a perda da bola, considerando que ele é um dos principais destaques ofensivos do Barcelona.

    O jovem jogador afirmou que sua condição de estrela não significa que esteja isento de trabalhar pela equipe, ressaltando que correr e pressionar são elementos fundamentais se o Barcelona quiser brigar por títulos.

    E disse: "Basta olhar para os últimos times que conquistaram títulos. Vimos o Paris Saint-Germain. Se você não corre, todas as equipes vão superá-lo. Pelo bem do time, se quisermos vencer, temos que correr. Se você não corre, vai perder".

  • O segredo da fúria no Elche

    Após insistir que conquistar a Liga dos Campeões representa o maior desafio para ele e para o Barcelona, Yamal revelou o verdadeiro motivo por trás da expressão irritada em seu rosto ao ser substituído durante a partida contra o Elche na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

    Ele explicou: "Não sei, depende do dia e de como me sinto. Simplesmente, o que aconteceu em Elche foi porque o clima estava muito quente, eu estava cansado, e vocês criaram quarenta mil histórias sobre o assunto, enquanto a única verdade é que estávamos jogando a 40 graus Celsius".

  • O momento mais feliz da minha vida

    Apesar do enorme burburinho da imprensa que o cerca atualmente, Yamal pareceu surpreso com a dimensão da atenção que recebe, afirmando que vive uma das fases mais felizes de sua vida, especialmente após sua conquista da Copa do Mundo com a seleção da Espanha e depois de tirar umas férias que descreveu como as melhores de sua vida.

    E disse: "Estou muito feliz e não sei por que falam tanto de mim dessa forma. Acabei de voltar de vencer a Copa do Mundo e tirei as melhores férias da minha vida. Não sei por que falam tanto de mim, é o momento mais feliz da minha vida".

    Em relação à possibilidade de assumir uma maior responsabilidade de liderança no futuro, Yamal afirmou que não teme essa responsabilidade, indicando que o Barcelona possui um número suficiente de jogadores capazes de vestir a braçadeira de capitão caso o técnico Hansi Flick decida contar com ele algum dia.

    E disse: "Não tenho medo de ser assim, temos um número suficiente de jogadores caso o técnico decida isso algum dia".

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