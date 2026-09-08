Yamal alfineta Mbappé e Dembélé: não vou implorar para ganhar a Bola de Ouro!

E quando o assunto passou para a Bola de Ouro, Yamal não fugiu do fato de ser um dos principais candidatos ao prêmio, mas fez questão de ressaltar que a decisão final não está em suas mãos, e que o que apresentou com o Barcelona e a seleção da Espanha é o fator mais importante para definir suas chances.

Yamal afirmou: "A primeira coisa é que isso não depende de mim, mas de vocês", em referência à imprensa. "O trabalho que fizemos com o time e com a seleção foi maravilhoso, e, se isso acontecer, a primeira coisa que farei é ser grato ao meu time e à minha seleção. Acredito que tenho grandes chances, mas veremos."

Yamal não se limitou a confirmar que possui chances de conquistar o prêmio, mas também deixou uma mensagem clara sobre a forma como encara a disputa pela Bola de Ouro, recusando-se a entrar em uma campanha pessoal para conseguir os votos dos eleitores, ao contrário do astro do Real Kylian Mbappé, que alegou ser o mais merecedor do prêmio.

O astro do Barcelona declarou: "Não acho que preciso disso, não penso nesse assunto. Estou orgulhoso do meu time e da minha seleção, somos campeões do mundo e não posso pedir mais do que isso. Esse é o trabalho de vocês, e não vou começar a implorar para conseguir alguma coisa."