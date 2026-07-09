Yamal adverte: quando chegar o meu dia, todos deverão permanecer em silêncio

Vou voltar ao momento de Lamine. Será que vamos testemunhá-lo agora?
Sim, acredito que sim. Quanto mais se aproximam os jogos importantes, seja a semifinal ou a final, melhor fica o meu desempenho. Nunca fui o melhor jogador na fase de grupos, e isso não me preocupa. Sei que tenho oportunidades de provar isso, e espero que o jogo contra a Bélgica seja excelente para toda a equipe.
Se vencer a Bélgica, poderá enfrentar a França ou o Marrocos. Dois adversários de peso o aguardam.
Sim. Temos boas lembranças contra a França, e será um prazer jogar contra o Marrocos. O bom é que ambas as seleções são excelentes e têm um alto nível. Seja qual for a equipe que enfrentarmos, daremos o nosso melhor para vencer e chegar à final.
O jogador mais decisivo da Bélgica é o goleiro. Você sabe como é marcar um gol contra o Courtois.
Sim. Para mim, ele é um dos melhores goleiros do mundo. Isso vai tornar as coisas mais difíceis para mim, mas, como sempre, vou entrar em campo com vontade de vencer e não vou pensar em nenhum jogador em particular.
Você está no mesmo nível de Messi, Neymar e Cristiano nesta edição da Copa do Mundo. O que você acha do desempenho de Messi na Copa do Mundo?
É incrível. Todo mundo conhece o Messi, mas ninguém esperava que ele jogasse nesse nível tão alto. Estou muito feliz por ele. E também estou feliz pelo Neymar e pelo Cristiano. Eles marcaram a infância de todos que jogam hoje. Qualquer coisa boa que aconteça com eles será boa para mim. E se eu chegar à final, quero vencê-la.
Tem-se falado muito sobre Julián Álvarez. O que você acha da possível contratação dele pelo Barcelona?
Todo mundo sabe que ele é um jogador de alto nível, do tipo que todos sonham em ter. Já disse isso antes: nós o recebemos de braços abertos e, se ele vier para o time, todos ficaremos felizes. Acho que ele se encaixa perfeitamente no estilo do Barcelona. Não conheço os detalhes da situação, mas espero que isso aconteça.