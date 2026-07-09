Yamal adverte: quando chegar o meu dia, todos deverão permanecer em silêncio

Em que ponto você está nessa jornada após a recuperação? A fase decisiva está chegando; você está a três partidas do seu objetivo (o título da Copa do Mundo).

Sim. No fim das contas, é desses momentos que as pessoas se lembram, a partir das oitavas de final e das quartas de final. É aí que estou no auge da minha motivação. Encarei todo esse processo com calma para chegar a essa fase em boa forma. Estou me sentindo ótimo e ansioso para mostrar do que a Espanha é capaz e o que eu posso fazer.

O técnico sempre diz que você precisa controlar sua ansiedade. O que ele quer dizer com isso?

Exatamente como acontece com o técnico, isso acontece com você também. Depois da partida contra a Arábia Saudita, as pessoas acharam que eu estava irritado por não ter marcado mais gols. Sempre digo aos meus amigos que nunca saí de campo irritado por não ter marcado um gol. Meu objetivo não é marcar gols, porque qualquer jogador consegue marcar. Eu queria mais do que isso. Queria elevar meu nível de desempenho e ser mais decisivo. Não tinha a ver com marcar um gol. Talvez as pessoas percebam que aproveito muitas oportunidades porque quero marcar, mas não é isso. É assim que eu jogo. Sempre fui assim. Quem assiste a todos os meus jogos pelo Barcelona sabe que eu lido com isso. Acho que é esse tipo de preocupação a que o técnico se refere.

De la Fuente elogiou você bastante após a partida contra a Portugal, destacando como você exigiu que Nuno Mendes se empenhasse na defesa.

Isso foi extremamente importante, especialmente na partida contra a Portugal. Eles tinham um jogador fundamental tanto no ataque quanto na defesa, na verdade, um dos jogadores mais importantes da equipe deles. Tentei ajudar a equipe o máximo que pude, tanto no ataque quanto na defesa.

Como a vitória sobre a Portugal afetou a equipe?

Com certeza. Isso nos dá muita confiança. Para mim, a Portugal estava entre as três melhores seleções da Copa do Mundo, e o fato de termos conseguido eliminá-la nos dá muita confiança para a partida contra a Bélgica. Mas sabemos que cada jogo é diferente e que a competição na Copa do Mundo é muito equilibrada.