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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yamal adverte: quando chegar o meu dia, todos deverão permanecer em silêncio

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
L. Yamal
J. Alvarez
Barcelona
Espanha
Bélgica
EUA
Argentina

Você prefere enfrentar a França ou o Marrocos na semifinal?.. O craque do Barcelona responde

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola juvenil, admite que não gosta muito de entrevistas, mas parece sorridente, simpático e compreensivo, aceitando que isso faz parte do seu trabalho.

Depois de derrotar Portugal nos últimos instantes, Yamal se prepara para liderar a Espanha no confronto contra a Bélgica amanhã, sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, sabendo que o vencedor enfrentará, na semifinal, o vencedor do confronto entre França e Marrocos.

Yamal chegou aos Estados Unidos sem estar em plena forma devido à lesão que sofreu no Barcelona no final da última temporada, mas vem se sentindo cada vez melhor à medida que as partidas da Copa do Mundo se sucedem.

Yamal concedeu uma entrevista ao jornal “Mundo Deportivo” antes do confronto contra a Bélgica, na qual afirmou estar animado e ansioso para disputar a partida, ressaltando que a verdadeira diversão ainda está por vir.

A entrevista foi a seguinte...

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aproveitar a responsabilidade

    Quando conversas com seus colegas, o que mais chama a atenção deles é a sua maturidade... Como você trabalhou nesse aspecto para chegar a esse nível com apenas 18 anos?

    Acho que tudo o que passei, seja no futebol ou na minha vida, contribui para o meu amadurecimento e desenvolvimento. Além disso, meus companheiros de equipe, que me apoiam diariamente, e as conversas com pessoas mais velhas e experientes... tudo isso me ajudou.

    Diz-se abertamente que o papel da Espanha na Copa do Mundo depende muito de Lamine Yamal. Até mesmo Rodri disse recentemente: “Vamos torcer para que Lamine mostre que é um dos melhores jogadores nas partidas decisivas”. E esse papel não se limita apenas ao campo; o capitão o leva para fora dele também.

    Sim. No fim das contas, vejo isso como algo de que gosto muito. É bom que as pessoas acreditem em mim e confiem em mim. Vejo isso como algo positivo, não como pressão, e isso me deixa muito feliz.

    Mas isso também tem um lado negativo, sobre o qual conversamos com o Javi há alguns dias: parece que há quem esteja à espera de qualquer erro.

    Acho que há dois pontos de vista: aqueles que confiam em você e acreditam nas suas capacidades, e aqueles que torcem para que você fracasse para poderem criticá-lo. O importante é manter a calma e seguir em frente, no caminho do sucesso contínuo. No fim das contas, não importa o que os outros digam.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todos devem manter silêncio

    As críticas são um incentivo para você?

    Sim, considero isso algo positivo. Há dias em que penso: “Meu Deus, não entendo por que dizem isso para mim”. Mas nos dias em que me sinto bem, todo mundo tem que ficar calado.

    Tem alguém em particular que te magoou?

    Não, isso não é verdade. No fim das contas, quando você vence, tudo fica menos doloroso.

    Você sempre disse que é alguém que exige o máximo de si mesmo. Você está atendendo às expectativas que tinha para este torneio?

    Acho que posso jogar melhor. Exijo muito de mim mesmo. Não estou satisfeito com o que faço. Nunca disse: “Bom, já chega”. Não alcancei meu objetivo nem quando estava no Barcelona, e não vou alcançá-lo agora também.

    O que você acha que está faltando? Talvez fazer uma partida incrível na Copa do Mundo

    Só preciso continuar jogando. Fiquei fora dos gramados por quase dois meses, e não é como se eu tivesse jogado sete partidas seguidas. Preciso continuar tocando na bola, continuar jogando, continuar tendo minutos de jogo suficientes, e com certeza essa partida vai chegar.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A eliminação de Portugal aumenta a confiança

    Em que ponto você está nessa jornada após a recuperação? A fase decisiva está chegando; você está a três partidas do seu objetivo (o título da Copa do Mundo).

    Sim. No fim das contas, é desses momentos que as pessoas se lembram, a partir das oitavas de final e das quartas de final. É aí que estou no auge da minha motivação. Encarei todo esse processo com calma para chegar a essa fase em boa forma. Estou me sentindo ótimo e ansioso para mostrar do que a Espanha é capaz e o que eu posso fazer.

    O técnico sempre diz que você precisa controlar sua ansiedade. O que ele quer dizer com isso?

    Exatamente como acontece com o técnico, isso acontece com você também. Depois da partida contra a Arábia Saudita, as pessoas acharam que eu estava irritado por não ter marcado mais gols. Sempre digo aos meus amigos que nunca saí de campo irritado por não ter marcado um gol. Meu objetivo não é marcar gols, porque qualquer jogador consegue marcar. Eu queria mais do que isso. Queria elevar meu nível de desempenho e ser mais decisivo. Não tinha a ver com marcar um gol. Talvez as pessoas percebam que aproveito muitas oportunidades porque quero marcar, mas não é isso. É assim que eu jogo. Sempre fui assim. Quem assiste a todos os meus jogos pelo Barcelona sabe que eu lido com isso. Acho que é esse tipo de preocupação a que o técnico se refere.

    De la Fuente elogiou você bastante após a partida contra a Portugal, destacando como você exigiu que Nuno Mendes se empenhasse na defesa.

    Isso foi extremamente importante, especialmente na partida contra a Portugal. Eles tinham um jogador fundamental tanto no ataque quanto na defesa, na verdade, um dos jogadores mais importantes da equipe deles. Tentei ajudar a equipe o máximo que pude, tanto no ataque quanto na defesa.

    Como a vitória sobre a Portugal afetou a equipe?

    Com certeza. Isso nos dá muita confiança. Para mim, a Portugal estava entre as três melhores seleções da Copa do Mundo, e o fato de termos conseguido eliminá-la nos dá muita confiança para a partida contra a Bélgica. Mas sabemos que cada jogo é diferente e que a competição na Copa do Mundo é muito equilibrada.

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    O alvoroço em torno de Álvarez e do Barcelona

    Vou voltar ao momento de Lamine. Será que vamos testemunhá-lo agora?

    Sim, acredito que sim. Quanto mais se aproximam os jogos importantes, seja a semifinal ou a final, melhor fica o meu desempenho. Nunca fui o melhor jogador na fase de grupos, e isso não me preocupa. Sei que tenho oportunidades de provar isso, e espero que o jogo contra a Bélgica seja excelente para toda a equipe.

    Se vencer a Bélgica, poderá enfrentar a França ou o Marrocos. Dois adversários de peso o aguardam.

    Sim. Temos boas lembranças contra a França, e será um prazer jogar contra o Marrocos. O bom é que ambas as seleções são excelentes e têm um alto nível. Seja qual for a equipe que enfrentarmos, daremos o nosso melhor para vencer e chegar à final.

    O jogador mais decisivo da Bélgica é o goleiro. Você sabe como é marcar um gol contra o Courtois.

    Sim. Para mim, ele é um dos melhores goleiros do mundo. Isso vai tornar as coisas mais difíceis para mim, mas, como sempre, vou entrar em campo com vontade de vencer e não vou pensar em nenhum jogador em particular.

    Você está no mesmo nível de Messi, Neymar e Cristiano nesta edição da Copa do Mundo. O que você acha do desempenho de Messi na Copa do Mundo?

    É incrível. Todo mundo conhece o Messi, mas ninguém esperava que ele jogasse nesse nível tão alto. Estou muito feliz por ele. E também estou feliz pelo Neymar e pelo Cristiano. Eles marcaram a infância de todos que jogam hoje. Qualquer coisa boa que aconteça com eles será boa para mim. E se eu chegar à final, quero vencê-la.

    Tem-se falado muito sobre Julián Álvarez. O que você acha da possível contratação dele pelo Barcelona?

    Todo mundo sabe que ele é um jogador de alto nível, do tipo que todos sonham em ter. Já disse isso antes: nós o recebemos de braços abertos e, se ele vier para o time, todos ficaremos felizes. Acho que ele se encaixa perfeitamente no estilo do Barcelona. Não conheço os detalhes da situação, mas espero que isso aconteça.

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