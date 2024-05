Demissão de Xavi expõe Barcelona como clube mais bagunçado da Europa

Menos de um mês depois de celebrar a decisão do ídolo permanecer, Blaugranas agora optam por mandá-lo embora

Quando o primeiro tempo da partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, pela La Liga, no último domingo (19), terminou, os cânticos já começaram: "Xavi sim, Laporta não". Tudo estava muito claro: os culés não estão muito convencidos com o homem no comando.

E eles têm razão. Foi uma semana caótica na Catalunha, com rumores de que Laporta quer demitir o técnico Xavi, apenas semanas depois de praticamente implorar para que o técnico descontente permanecesse, após um anúncio inicial de que deixaria o comando do clube ao final desta temporada.

Essa notícia reabriu algumas feridas antigas que aparentemente tinham cicatrizado. O presidente teve um momento de glória ao convecer Xavi a ficar, mas reacender a conversa sobre seu futuro certamente não fez bem a Laporta ou ao clube, que segue sendo lembrado principalmente por sua má gestão.

E os rumores da demissão acabaram se concretizando nesta sexta-feira (24), com o técnico espanhol tendo sua saída anunciada pelos Blaugranas.

Não que ainda não estivesse claro, mas a demissão de Xavi nos relembra: a situação no Barça é um absoluto caos. E pode piorar.