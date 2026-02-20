Xabi Alonso recusa oferta para treinar clube europeu de ponta, enquanto ex-técnico do Real Madrid espera por vaga no Liverpool

Alonso rejeitou a oportunidade de se tornar o novo técnico do Marselha, recusando uma proposta oficial devido a preocupações com a situação do clube francês, afirma a RMC Sport. O técnico de 44 anos está de volta ao mercado após ter sido demitido pelo Real Madrid no início de janeiro, encerrando um reinado turbulento de sete meses na capital espanhola.

O Marselha, que procurava um substituto para Roberto De Zerbi após sua saída explosiva no início deste mês, agiu rapidamente para contratar Alonso. No entanto, de acordo com a reportagem, a proposta foi “imediatamente” rejeitada. Entende-se que a instabilidade interna do clube foi o principal fator para Alonso, que anteriormente teve uma passagem de três anos muito bem-sucedida pelo Bayer Leverkusen.

A rejeição ocorre em um momento de crescentes especulações sobre uma possível transferência para Anfield. Embora o técnico do Liverpool, Slot, não esteja sob ameaça imediata, sua equipe tem lutado para repetir o desempenho da campanha de estreia, quando conquistou o título. Apesar do investimento significativo no elenco, os Reds estão atualmente em sexto lugar na Premier League, 16 pontos atrás do líder Arsenal.