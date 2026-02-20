Getty Images
Traduzido por
Xabi Alonso recusa oferta para treinar clube europeu de ponta, enquanto ex-técnico do Real Madrid espera por vaga no Liverpool
O caos no Velódromo afasta Alonso
Alonso rejeitou a oportunidade de se tornar o novo técnico do Marselha, recusando uma proposta oficial devido a preocupações com a situação do clube francês, afirma a RMC Sport. O técnico de 44 anos está de volta ao mercado após ter sido demitido pelo Real Madrid no início de janeiro, encerrando um reinado turbulento de sete meses na capital espanhola.
O Marselha, que procurava um substituto para Roberto De Zerbi após sua saída explosiva no início deste mês, agiu rapidamente para contratar Alonso. No entanto, de acordo com a reportagem, a proposta foi “imediatamente” rejeitada. Entende-se que a instabilidade interna do clube foi o principal fator para Alonso, que anteriormente teve uma passagem de três anos muito bem-sucedida pelo Bayer Leverkusen.
A rejeição ocorre em um momento de crescentes especulações sobre uma possível transferência para Anfield. Embora o técnico do Liverpool, Slot, não esteja sob ameaça imediata, sua equipe tem lutado para repetir o desempenho da campanha de estreia, quando conquistou o título. Apesar do investimento significativo no elenco, os Reds estão atualmente em sexto lugar na Premier League, 16 pontos atrás do líder Arsenal.
- (C)Getty Images
As lutas internas pelo poder definem a temporada do Marselha
O clima em Marselha está tenso desde que De Zerbi deixou o clube por mútuo acordo, após a goleada por 5 a 0 sofrida contra o Paris Saint-Germain, em 8 de fevereiro. A situação chegou a um ponto crítico quando o diretor esportivo Medhi Benatia, ex-companheiro de Alonso no Bayern de Munique, anunciou sua demissão em uma declaração bombástica.
Em uma reviravolta dramática, o proprietário do clube, Frank McCourt, rejeitou a demissão de Benatia e, em vez disso, rebaixou o presidente do clube, Pablo Longoria, para “responsabilidades institucionais”. Essa mudança deu a Benatia o controle total sobre as operações esportivas até o final da temporada. Benatia observou: “Estou saindo com a sensação de que fiz o meu melhor... mas com pesar por não ter conseguido acalmar o ambiente em torno da equipe”.
Para Alonso, esse cenário de “desentendimentos” na diretoria e mudanças na hierarquia acabou sendo um fator decisivo. Depois de ver seu projeto no Real Madrid estagnar após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, o vencedor da Copa do Mundo priorizou a segurança estrutural. Ele estava cauteloso com outro ambiente instável, onde uma rotatividade de funcionários poderia prejudicar sua filosofia de treinamento a longo prazo.
McCourt exige concentração enquanto Beye assume o comando
Refletindo sobre sua decisão inicial de se demitir, Benatia destacou a dificuldade de lidar com a pressão externa no clube. “Apesar dos recentes contratempos e de alguns cenários esportivos cruéis, o projeto está avançando. Mas não posso ignorar o clima atual. Sinto uma insatisfação crescente, uma divisão que lamento profundamente. Em Marselha, os resultados são o único juiz.”
O proprietário McCourt, no entanto, continua firme em sua convicção de que o clube precisa se estabilizar para alcançar suas ambições europeias. “Como proprietário do clube, estou vindo para Marselha e assumindo mais uma vez minhas responsabilidades para que o clube permaneça focado em seus objetivos, particularmente a qualificação para a próxima Liga dos Campeões e uma boa campanha na Coupe de France”, afirmou.
Após a recusa de Alonso, o clube recorreu ao ex-zagueiro do Newcastle Habib Beye, que foi nomeado apenas uma semana após sua demissão do Rennes. McCourt confirmou que a nova nomeação foi feita para garantir que o elenco permaneça competitivo sob a hierarquia esportiva revisada liderada por Benatia.
- Getty Images
À espera da chamada de Anfield
Com a porta do Marselha fechada, a disponibilidade de Alonso continua a alimentar rumores de um retorno à Premier League. Embora ele tenha expressado o desejo de uma breve pausa após a natureza “turbulenta” de sua saída do Los Blancos, a perspectiva de uma vaga no Liverpool continua sendo um atrativo significativo. A base em Anfield é vista como muito mais sólida do que o clima que ele evitou na França.
O Liverpool e Slot agora enfrentam uma série crucial de jogos para salvar a temporada e silenciar os crescentes pedidos por uma mudança no comando técnico. Os Reds buscarão diminuir a diferença para os quatro primeiros colocados quando enfrentarem o Nottingham Forest na Premier League no domingo.
Publicidade