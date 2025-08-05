Goal.com
FC Salzburg v Real Madrid CF: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Ritabrata Banerjee

Xabi Alonso está insatisfeito com Rodrygo - posição do Real Madrid em negociação com Arsenal e Tottenham é revelada

O atacante brasileiro perdeu espaço na última temporada e agora é alvo de equipes da Premier League

  • Alonso 'não está totalmente satisfeito' com Rodrygo
  • Posição do Real Madrid revelada
  • Arsenal e Spurs interessados no brasileiro
  • O QUE ACONTECEU?

    De acordo com o The Athletic, Xabi Alonso ainda está procurando adicionar mais jogadores ao seu time antes da janela de transferências fechar e buscará um substituto para Rodrygo se o brasileiro deixar o Santiago Bernabéu. O técnico espanhol está 'não inteiramente feliz' com o ala, que está trabalhando com seu agente Pini Zahavi sobre uma possível saída, pois ele não tem tanta certeza sobre seu papel na equipe.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    O CONTEXTO

    O relatório também afirma que, enquanto Alonso está pedindo mais algumas adições ao seu elenco, o clube deixou claro que terminou de fazer contratações e o treinador terá que se contentar com seu elenco atual. Os Merengues, no entanto, estarão abertos a vender a estrela da seleção brasileira se uma oferta apropriada surgir. 

  • VOCÊ SABIA?

    O futuro incerto de Rodrygo no clube espanhol alarmou gigantes ingleses como Arsenal e Tottenham, que estão interessados em contratar o atacante para fortalecer ainda mais seu ataque. Com a recente saída de Son do Spurs, o time do norte de Londres pode se beneficiar ao contratar o jogador de 24 anos.  

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    O QUE VEM POR AÍ PARA O REAL MADRID?

    O Real Madrid enfrentará o WSG Tirol em um amistoso de pré-temporada na próxima semana antes de iniciar formalmente a campanha da La Liga 2025/26 contra o Osasuna, em casa, no dia 19 de agosto.

