Richard Mills

Xabi Alonso defende Vinícius Junior após novas vaias da torcida do Real Madrid: "Fundamental para nós"

Xabi Alonso afirmou que Vinicius Junior é “muito perigoso” e "fundamental" para o Real Madrid após o atacante ter sido vaiado por parte da torcida do Santiago Bernabéu na goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Real Betis, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro iniciou bem, mas teve queda de desempenho ao longo da partida, sendo mais uma vez substituído, o jogador de 25 anos foi alvo de vaias de alguns torcedores na saída de campo. Apesar disso, o treinador merengue fez questão de reforçar a importância do camisa 7 para a equipe.

    O Real Madrid, desfalcado do lesionado Kylian Mbappé, deixou claras suas intenções com a goleada sobre o Betis. Um hat-trick do jovem Gonzalo García de 21 anos, com Raúl Asencio e Fran García completando a goleada e mantendo os Merengues a apenas quatro pontos do rival Barcelona. Deixando Xabi Alonso claramente satisfeito com a atuação de sua equipe.

    "Foi uma vitória importante e merecida para começar o ano em casa. É importante começar assim: com calma e boas sensações para a Supercopa. Dou valor à vitória em termos de LaLiga. O Barcelona venceu ontem e precisamos vencer muitos jogos. Foi a última partida do primeiro turno e já chegamos a 45 pontos. Isso nos colocaria com 90 pontos em LaLiga. A média tem que ser vencer muitos jogos nas partidas restantes. O ritmo será intenso daqui para frente. A partir de amanhã, só vamos pensar na Supercopa", afirmou o treinador.

    Xabi Alonso defende Vinícius Junior

    Questionado sobre o tratamento negativo que Vinícius Junior recebeu de alguns torcedores, Alonso saiu em defesa do brasileiro: "Acho que o Vini contribuiu muito. Ele começou bem a partida, fez com que (Ortiz) levasse um cartão amarelo, então eles tiveram que mudar a lateral direita. (Vini) foi muito perigoso, principalmente no primeiro tempo. Ele continua insistindo, contribuindo para o time. Gostei da atuação de Vini, pessoalmente. Ele será fundamental para nós agora, enquanto nos preparamos para a Supercopa com o jogo contra o Atlético."

    Se Vini vive um momento de seca, Gonzalo García aproveitou a oportunidade da melhor forma possível. O jovem atacante marcou seus primeiros gols na temporada justamente no Bernabéu, em uma noite que dificilmente será esquecida.

    "Gonzalo fez um jogo dos sonhos", exaltou Alonso. "Jogar no Bernabéu, em sua primeira temporada no time principal, marcando um hat-trick. Estou muito feliz por ele, pelo trabalho que realiza todos os dias, seja quando está jogando ou não. Ele sempre demonstra uma atitude impressionante. É um ótimo exemplo do que é um jogador formado na base do Real Madrid."

    O próprio García não conseguiu esconder sua emoção com o hat-trick marcado no Bernabéu.

    "É uma tarde especial", disse García. "Estou muito, muito feliz por começar o ano assim. É meu primeiro hat-trick no Bernabéu. Isto é o Real Madrid. Há muita concorrência aqui. Sei que sou o substituto natural de Mbappé, mas o treinador e meus companheiros sempre me dão confiança."

    O que vem pela frente para o Real Madrid?

    O próximo compromisso da equipe de Xabi Alonso será a semifinal da Supercopa da Espanha, na quinta-feira, contra o Atlético de Madrid. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao na grande final.

    Depois disso, o Real Madrid volta a campo por LaLiga no dia 17 de janeiro, novamente no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Levante.

