Xabi Alonso defende Vinícius Junior após novas vaias da torcida do Real Madrid: "Fundamental para nós"

Se Vini vive um momento de seca, Gonzalo García aproveitou a oportunidade da melhor forma possível. O jovem atacante marcou seus primeiros gols na temporada justamente no Bernabéu, em uma noite que dificilmente será esquecida.

"Gonzalo fez um jogo dos sonhos", exaltou Alonso. "Jogar no Bernabéu, em sua primeira temporada no time principal, marcando um hat-trick. Estou muito feliz por ele, pelo trabalho que realiza todos os dias, seja quando está jogando ou não. Ele sempre demonstra uma atitude impressionante. É um ótimo exemplo do que é um jogador formado na base do Real Madrid."

O próprio García não conseguiu esconder sua emoção com o hat-trick marcado no Bernabéu.

"É uma tarde especial", disse García. "Estou muito, muito feliz por começar o ano assim. É meu primeiro hat-trick no Bernabéu. Isto é o Real Madrid. Há muita concorrência aqui. Sei que sou o substituto natural de Mbappé, mas o treinador e meus companheiros sempre me dão confiança."