Wrexham sobrevive! Os Red Dragons resistem à recuperação do Portsmouth e mantêm a vaga na repescagem do Campeonato

O Wrexham conquistou quatro pontos nos dois jogos mais recentes contra o Bristol City e o Ipswich Town, sendo que o último foi uma vitória esmagadora por 5 a 3, e sabia que outra vitória na terça-feira à noite ajudaria a manter a vaga nos playoffs.

A equipe de Phil Parkinson teve um ótimo início no primeiro tempo, com dois gols de cabeça que lhe deram a vantagem no intervalo. Smith subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Callum Doyle, antes de Cleworth receber o cabeceio de George Dobson e fazer 2 a 0.

Tudo parecia correr bem para os Red Dragons, mas o Portsmouth encontrou uma maneira de voltar ao jogo com um gol bem trabalhado, com Swanson driblando desde o fundo e fazendo uma tabela com Regan Poole antes de um chute desviado passar por cima de Arthur Okonkwo e entrar.

O Pompey dominou a maior parte do segundo tempo, mas teve dificuldades para criar as oportunidades necessárias para empatar o placar. Os visitantes tiveram uma grande quantidade de escanteios, mas não conseguiram aproveitar as situações de bola parada. Em vez disso, foi o Wrexham que ameaçou encerrar a partida quando Ollie Rathbone avançou, mas o jogador de 29 anos acertou a trave quando parecia prestes a marcar.

No final, isso não custou caro ao Wrexham, que garantiu mais uma vitória e aumentou suas chances de terminar na zona de play-offs no final da temporada.