Wrexham sobrevive! Os Red Dragons resistem à recuperação do Portsmouth e mantêm a vaga na repescagem do Campeonato

O Wrexham resistiu à recuperação do Portsmouth no segundo tempo e garantiu a vitória por 2 a 1 na noite de terça-feira, mantendo sua vaga nos playoffs do Campeonato Inglês. Os gols de cabeça de Sam Smith e Max Cleworth deram aos Red Dragons uma vantagem confortável no Racecourse Ground, mas o chute desviado de Zak Swanson causou algum nervosismo na torcida da casa. No entanto, a equipe de Phil Parkinson manteve a calma e garantiu a vitória.

    Wrexham resiste à recuperação e aumenta as esperanças de chegar aos playoffs

    O Wrexham conquistou quatro pontos nos dois jogos mais recentes contra o Bristol City e o Ipswich Town, sendo que o último foi uma vitória esmagadora por 5 a 3, e sabia que outra vitória na terça-feira à noite ajudaria a manter a vaga nos playoffs.

    A equipe de Phil Parkinson teve um ótimo início no primeiro tempo, com dois gols de cabeça que lhe deram a vantagem no intervalo. Smith subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Callum Doyle, antes de Cleworth receber o cabeceio de George Dobson e fazer 2 a 0.

    Tudo parecia correr bem para os Red Dragons, mas o Portsmouth encontrou uma maneira de voltar ao jogo com um gol bem trabalhado, com Swanson driblando desde o fundo e fazendo uma tabela com Regan Poole antes de um chute desviado passar por cima de Arthur Okonkwo e entrar.

    O Pompey dominou a maior parte do segundo tempo, mas teve dificuldades para criar as oportunidades necessárias para empatar o placar. Os visitantes tiveram uma grande quantidade de escanteios, mas não conseguiram aproveitar as situações de bola parada. Em vez disso, foi o Wrexham que ameaçou encerrar a partida quando Ollie Rathbone avançou, mas o jogador de 29 anos acertou a trave quando parecia prestes a marcar.

    No final, isso não custou caro ao Wrexham, que garantiu mais uma vitória e aumentou suas chances de terminar na zona de play-offs no final da temporada.

    O jogador mais valioso

    Sam Smith pode ter começado a ficar um pouco nervoso com sua recente sequência de três jogos sem marcar gols, mas o atacante dissipou qualquer ansiedade possível com o primeiro gol da partida. O jogador de 27 anos mostrou timing e capacidade atlética excepcionais ao se posicionar no momento certo para cabecear um cruzamento preciso, e os defensores do Portsmouth pareciam preocupados sempre que ele se aproximava da área.

  • O grande perdedor

    A disputa contra o rebaixamento está muito interessante na Championship, com o Portsmouth lutando contra times como Norwich City, Leicester City, Blackburn Rovers e West Bromwich Albion para evitar cair com o Oxford United e o Sheffield Wednesday, que já parecem estar distantes na parte de baixo da tabela.

    O fato de sua equipe ter sido indiscutivelmente a melhor das duas naquela noite será um trago amargo para John Mousinho. O time da costa sul chegou à partida após duas vitórias consecutivas e teria conquistado pelo menos um ponto neste jogo em outra noite, mas, em vez disso, o Wrexham se manteve firme para melhorar suas próprias perspectivas.

    Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐

0