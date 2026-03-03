Wrexham deve lançar sensacional oferta por Andy Robertson, segundo ex-jogador do Liverpool

O ambicioso projeto do Wrexham, liderado por Ryan Reynolds e Rob Mac, tem sido associado a vários nomes de destaque, mas a última sugestão é talvez a mais ousada até agora. O ex-lateral do Liverpool e da Inglaterra, Johnson, sugeriu que o time do norte do País de Gales poderia tentar contratar Robertson, caso o escocês decidisse buscar novos desafios fora de Merseyside.

A sugestão surge no momento em que Robertson entra na reta final de uma carreira brilhante em Anfield, onde conquistou todos os troféus importantes disponíveis. Embora o lateral-esquerdo continue sendo uma peça fundamental do Liverpool por enquanto, há poucos sinais de que seu contrato será renovado, e o apelo “hollywoodiano” do Wrexham e sua rápida ascensão na pirâmide do futebol inglês tornaram o Racecourse Ground um destino intrigante para estrelas veteranas em busca de um projeto único.

Johnson acredita que, apesar da queda de prestígio, a visão vendida pelos proprietários do Wrexham pode ser suficiente para atrair um jogador do calibre de Robertson. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, o ex-zagueiro do Liverpool e do Chelsea disse: “Naturalmente, se Andy Robertson fosse para um clube promovido, tecnicamente seria um passo atrás, mas não há muitos passos à frente do Liverpool. No entanto, em termos de um time recém-promovido que tem um plano, dá para entender por que eles o querem, com certeza.”