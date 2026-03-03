Getty Images Sport
Wrexham deve lançar sensacional oferta por Andy Robertson, segundo ex-jogador do Liverpool
Um alvo de Hollywood para os Dragões Vermelhos
O ambicioso projeto do Wrexham, liderado por Ryan Reynolds e Rob Mac, tem sido associado a vários nomes de destaque, mas a última sugestão é talvez a mais ousada até agora. O ex-lateral do Liverpool e da Inglaterra, Johnson, sugeriu que o time do norte do País de Gales poderia tentar contratar Robertson, caso o escocês decidisse buscar novos desafios fora de Merseyside.
A sugestão surge no momento em que Robertson entra na reta final de uma carreira brilhante em Anfield, onde conquistou todos os troféus importantes disponíveis. Embora o lateral-esquerdo continue sendo uma peça fundamental do Liverpool por enquanto, há poucos sinais de que seu contrato será renovado, e o apelo “hollywoodiano” do Wrexham e sua rápida ascensão na pirâmide do futebol inglês tornaram o Racecourse Ground um destino intrigante para estrelas veteranas em busca de um projeto único.
Johnson acredita que, apesar da queda de prestígio, a visão vendida pelos proprietários do Wrexham pode ser suficiente para atrair um jogador do calibre de Robertson. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds de futebol, o ex-zagueiro do Liverpool e do Chelsea disse: “Naturalmente, se Andy Robertson fosse para um clube promovido, tecnicamente seria um passo atrás, mas não há muitos passos à frente do Liverpool. No entanto, em termos de um time recém-promovido que tem um plano, dá para entender por que eles o querem, com certeza.”
O fator experiência de elite
Para o Wrexham, a aquisição de um jogador como Robertson representaria mais do que apenas uma melhoria tática; seria uma mudança transformadora na cultura do vestiário do clube. Tendo enfrentado as pressões das disputas pelo título e das finais europeias, o jogador de 31 anos proporcionaria a liderança necessária para ajudar os Red Dragons a consolidar sua posição nas categorias superiores do futebol inglês.
A presença de um vencedor em série seria inestimável para os jogadores mais jovens do clube, que estão se adaptando ao aumento do escrutínio e das exigências físicas do futebol profissional. Johnson enfatizou que o impulso psicológico de ter um veterano condecorado poderia ser o diferencial para um clube com a trajetória do Wrexham.
“Pensando em sua experiência, troféus, idade, ajudando os jovens ao seu redor e dando um impulso ao vestiário, ter um vencedor da Liga dos Campeões no vestiário, especialmente quando eles podem estar na Premier League pela primeira vez em Deus sabe quanto tempo. Você pode ver como isso os animaria”, acrescentou Johnson. Esse tipo de liderança é exatamente o que a hierarquia do Wrexham buscou em contratações anteriores, como Ben Foster e Steven Fletcher.
O futuro do capitão da Escócia
A discussão sobre o próximo passo de Robertson depende em grande parte de suas motivações pessoais após quase uma década de competições de alto nível, especialmente com o término de seu contrato em Anfield neste verão. Johnson admite que, embora o projeto esportivo em um clube como o Wrexham ou mesmo o Coventry City seja atraente, a sedução de um estilo de vida mais relaxado no exterior pode acabar sendo mais atraente para o zagueiro.
“Se ele tem o desejo por esse tipo de desafio é algo que teríamos que perguntar a ele”, explicou Johnson. “Ele pode querer ir jogar em algum lugar ensolarado nos últimos anos.”
O ex-zagueiro dos Reds sugeriu que a decisão depende exclusivamente de Robertson ainda ter vontade de lutar pela promoção ou pela sobrevivência. Embora uma transferência para uma liga europeia com um ritmo mais lento possa prolongar sua carreira, a narrativa única em torno do Wrexham oferece um tipo diferente de prestígio que poucos clubes podem igualar.
No fim das contas, Johnson continua convencido de que o interesse desses clubes é totalmente lógico, considerando o que Robertson tem a oferecer. “Sim, dá para entender por que times como Coventry ou Wrexham o querem”, concluiu.
Tudo como de costume em Anfield
Por enquanto, Robertson continua focado em seu papel no Liverpool, que continua lutando por uma vaga na Liga dos Campeões. O próximo jogo do time na Premier League será fora de casa, contra o Wolves. Enquanto isso, o Wrexham continua sua campanha pela promoção, buscando se aproximar ainda mais do sonho de jogar na Premier League. A equipe de Phil Parkinson está se preparando para o confronto da quinta rodada da FA Cup contra o Chelsea, no sábado, três dias antes do próximo jogo do Campeonato contra o Hull City.
