Wrexham desperdiça! Red Dragons perdem chance de chegar aos playoffs, enquanto Bristol City arranca empate no final

A noite do Wrexham foi tudo menos fácil, e nunca seria, considerando que apenas um ponto separava as duas equipes no início da partida. O Bristol City dominou grande parte da posse de bola nos primeiros 20 minutos, mas foram os visitantes, o Red Dragons, que abriram o placar. Em uma jogada clássica e rápida, Oliver Rathbone teve um pouco de sorte dentro da área. Um cruzamento de Callum Doyle foi desviado, enganando os defensores do City. Rathbone mostrou sua qualidade ao chutar a bola em meia volta, mandando-a no ângulo superior e deixando o goleiro Radek Vitek — um dos melhores goleiros da Championship nesta temporada — completamente parado no lugar, marcando seu sexto gol na campanha.

Depois disso, o time galês parecia muito mais tranquilo. O City continuou pressionando, com o Wrexham se contentando em recuar e absorver um pouco da pressão. No entanto, seu plano foi por água abaixo logo após o intervalo. Apenas três minutos após o reinício, os donos da casa empataram. Sinclair Armstrong, que entrou no lugar de um companheiro no intervalo, encontrou um pequeno espaço dentro da área e chutou no ângulo, empatando o jogo.

Foi certamente um impacto imediato do substituto do City, mas o drama não parou por aí. Com ambas as equipes criando chances, o jogo ficou equilibrado, e como tem acontecido com frequência nesta temporada, o Wrexham encontrou uma maneira de vencer. Mais um cruzamento perigoso de Doyle não foi defendido e, após uma série de ricochetes e desvios, a bola acabou entrando no gol de Joe Williams. Lewis O'Brien saiu correndo para comemorar o gol, enquanto os anfitriões protestavam pelo que consideravam um impedimento óbvio na jogada.

George Dobson teve uma grande chance de encerrar o jogo após receber um passe inteligente de Kieffer Moore nos últimos 15 minutos, mas o jogador de 28 anos chutou mal e caiu no chão, sem acreditar. O Wrexham pagou caro nos minutos finais, com o substituto Max Bird marcando um gol impressionante de primeira, na parte de baixo da trave, a apenas dois minutos do fim da partida. Os jogadores do Wrexham pareciam devastados ao final do jogo, mas talvez tenham ficado um pouco aliviados depois que Delano Burgzorg não recebeu um pênalti nos acréscimos e, em vez disso, recebeu um cartão amarelo por simulação após cair após um contato mínimo na área. Dobson teve outra grande chance nos segundos finais, mas mais uma vez errou o alvo, mesmo estando sozinho diante do goleiro.