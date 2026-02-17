A noite do Wrexham foi tudo menos fácil, e nunca seria, considerando que apenas um ponto separava as duas equipes no início da partida. O Bristol City dominou grande parte da posse de bola nos primeiros 20 minutos, mas foram os visitantes, o Red Dragons, que abriram o placar. Em uma clássica jogada rápida para o ataque, Oliver Rathbone teve um pouco de sorte dentro da área. Um cruzamento de Callum Doyle foi desviado, enganando os zagueiros do City. Rathbone mostrou sua qualidade ao acertar a bola desviada em meio giro, mandando-a no ângulo superior e deixando o goleiro Radek Vitek — um dos melhores goleiros da Championship nesta temporada — completamente parado no lugar, marcando seu sexto gol na temporada.

Depois disso, o time galês parecia muito mais tranquilo. O Bristol City continuou pressionando, com o Wrexham se contentando em recuar e absorver um pouco da pressão. No entanto, seu plano foi por água abaixo logo após o intervalo. Apenas três minutos após o início do segundo tempo, os donos da casa empataram. Sinclair Armstrong, que entrou no lugar de um companheiro no intervalo, encontrou um pequeno espaço dentro da área e chutou no ângulo, empatando o jogo.

Foi certamente um impacto imediato do substituto do City, mas o drama não parou por aí. Com ambas as equipes criando chances, o jogo ficou equilibrado, e como tem acontecido com frequência nesta temporada, o Wrexham encontrou uma maneira de vencer. Outro cruzamento perigoso de Doyle mais uma vez não foi defendido e, após uma série de ricochetes e desvios, a bola acabou indo para o gol contra de Joe Williams. Lewis O'Brien saiu correndo para comemorar o gol, enquanto os donos da casa protestavam pelo que consideravam um impedimento óbvio na jogada.

George Dobson teve uma grande chance de encerrar o jogo após receber um passe inteligente de Kieffer Moore nos últimos quinze minutos, mas o jogador de 28 anos chutou mal e caiu no chão, sem acreditar. O Wrexham pagou caro nos minutos finais, com o substituto Max Bird marcando um gol impressionante de primeira, na parte de baixo da trave, a apenas dois minutos do fim da partida. Os jogadores do Wrexham pareciam devastados ao final do jogo, mas talvez tenham ficado um pouco aliviados depois que Delano Burgzorg teve um pênalti negado nos acréscimos e, em vez disso, recebeu um cartão amarelo por simulação após cair após um contato mínimo na área. Dobson teve outra grande chance nos segundos finais, mas mais uma vez errou o alvo com apenas o goleiro para bater.