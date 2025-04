O Wrexham conseguiu DE NOVO! Como o time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney conseguiu seu acesso mais espetacular, deixando os astros de Hollywood a um passo do sonho da Premier League

League One

É oficial: o próximo objetivo do clube galês agora será a elite do Campeonato Inglês

"Nós estaríamos mentindo se o sonho não fosse a Premier League," disse Ryan Reynolds durante sua primeira aparição diante da mídia no Racecourse Ground, em outubro de 2021, cerca de 36 horas após assistir ao Wrexham ao vivo pela primeira vez ao lado de Rob McElhenney, seu colega que também é ator de Hollywood

"Nós claramente temos a estrutura e o sistema potencialmente para nos permitir crescer nessa escala. Por que não sonhar grande?" acrescentou McElhenney. Esses comentários ousados dos proprietários do Wrexham, que haviam completado uma aquisição de £2 milhões do clube nove meses antes, foram surpreendentes considerando que eles acabaram de presenciar uma derrota por 3 a 2 fora de casa, contra Maidenhead, que deixou os Dragões Vermelhos seis pontos atrás das vagas para os play-offs da National League, a quinta divisão local que também conta com equipes semiprofissionais.

Naquela fase, seu desejo de transformar o Wrexham em uma "força global" parecia nada mais do que um sonho impossível. A equipe galesa até chegou aos play-offs, apenas para sofrer uma derrota angustiante por 5 a 4 na semifinal contra o Grimsby Town, atrasando o ambicioso projeto de Reynolds e McElhenney em um ano inteiro.

Mas aquilo só fortaleceu a determinação. O Wrexham se recuperou para vencer o título da National League em 2022/23 com um recorde de 111 pontos, retornando à esfera do futebol profissional após uma ausência de 15 anos, e conquistou promoções sucessivas pela primeira vez em seus 159 anos de história na temporada seguinte ao terminar em segundo na League Two, a quarta divisão.

Foi uma realização notável que fez o mundo do futebol começar a levar Reynolds e McElhenney a sério, mas muitos de fora ainda esperavam que o conto de fadas se dissipasse a partir dali. Afinal, nenhum clube jamais conquistou três promoções consecutivas nos cinco principais níveis do futebol inglês.

Wrexham não se intimidou, porém; era apenas mais uma parede para derrubar a caminho do grande momento. O trabalho duro continuou nos bastidores. E o Wrexham continuou a correr nesta temporada, até chegar ao segundo lugar na League One - garantido pela vitória sobre o Charlton Athletic - que agora os deixa a apenas um passo da Premier League.