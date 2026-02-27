Wrexham afirmou que chegar à Premier League após quatro promoções consecutivas seria uma das maiores conquistas da história do futebol britânico

A posição na Liga Nacional foi herdada quando dois atores de renome completaram uma aquisição surpreendente em 2021. Cinco anos depois, o Wrexham está batendo à porta que leva à primeira divisão. A história já foi feita ao subir na tabela da EFL.

Muito dinheiro foi investido com o objetivo final em vista, com recordes de transferências sendo quebrados a cada janela. Phil Parkinson agora trabalha com um elenco que acredita que pode sair da Championship, com jogadores de pedigree da Premier League sendo adicionados às fileiras.

Os Red Dragons estão atualmente entre os classificados para os play-offs e ainda podem garantir os ingressos para essa loteria especial. Uma ascensão verdadeiramente notável — que foi toda registrada pelas câmeras para a série documental “Welcome to Wrexham” — será concluída se a Terra Prometida for alcançada.