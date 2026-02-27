Getty/GOAL
Wrexham afirmou que chegar à Premier League após quatro promoções consecutivas seria uma das maiores conquistas da história do futebol britânico
História feita com três promoções consecutivas
A posição na Liga Nacional foi herdada quando dois atores de renome completaram uma aquisição surpreendente em 2021. Cinco anos depois, o Wrexham está batendo à porta que leva à primeira divisão. A história já foi feita ao subir na tabela da EFL.
Muito dinheiro foi investido com o objetivo final em vista, com recordes de transferências sendo quebrados a cada janela. Phil Parkinson agora trabalha com um elenco que acredita que pode sair da Championship, com jogadores de pedigree da Premier League sendo adicionados às fileiras.
Os Red Dragons estão atualmente entre os classificados para os play-offs e ainda podem garantir os ingressos para essa loteria especial. Uma ascensão verdadeiramente notável — que foi toda registrada pelas câmeras para a série documental “Welcome to Wrexham” — será concluída se a Terra Prometida for alcançada.
Os coproprietários de Hollywood supervisionaram uma ascensão meteórica
Questionado sobre se a ascensão à Premier League em quatro temporadas consecutivas seria uma das histórias mais impressionantes já contadas no futebol britânico, Sinclair - falando em parceria com a BetGoodwin Football Betting - disse ao GOAL: “Sim, eu diria que sim. Se voltarmos muitos anos atrás, quando pensamos nos Wimbledons deste mundo que vieram de ligas não profissionais e abriram caminho através das ligas e esse tipo de coisas. Pensávamos que era uma conquista incrível, só pelo facto de eles o terem feito da forma como o fizeram. Obviamente, demorou muito mais anos a conseguir.
“Quando o Wrexham estava na conferência, se você tivesse me dito que em quatro temporadas eles estariam na Premier League, eu teria dito que você era louco, por causa da dificuldade de se adaptar ao passar de uma liga para outra. Os padrões aumentam em todos os departamentos de um clube de futebol, não estou falando apenas do campo, mas de administrar um clube de futebol, competindo contra alguns dos maiores clubes do país. É um grande mérito deles estarem nessa posição, a ponto de as pessoas estarem tendo essa conversa.”
Os Dragões Vermelhos sempre foram um “gigante adormecido”.
Sinclair, que passou dois anos no Racecourse Ground entre 2009 e 2011, acrescentou: “Eu não esperava isso. Achei que, se eles terminassem no meio da tabela em sua primeira temporada na Championship, você diria que era um grande progresso. Mas estar lá competindo nas eliminatórias e, na verdade, na disputa por uma vaga automática na Premier League é inacreditável, para ser sincero.
“Então, vamos ver como eles se saem. É um clube de futebol brilhante. Quando eu jogava lá, era definitivamente um gigante adormecido. Eu podia sentir que, quando você está na região de Wrexham, sabe o quanto o clube poderia ser apoiado se começasse a ter um bom desempenho. E o que os novos proprietários fizeram foi incrível, porque eles capturaram a imaginação da comunidade e todos os acompanham dentro e fora do campo. Então, é incrível o que eles estão fazendo no momento.”
O Wrexham conseguirá garantir uma vaga nos playoffs do Campeonato?
O Wrexham está atualmente em sexto lugar na tabela do Campeonato, com sete pontos conquistados nos últimos três jogos. A equipe tem 12 partidas restantes nesta temporada, além de ter avançado para a quinta rodada da FA Cup, e precisa manter um padrão impressionante na disputa acirrada pelas vagas nos playoffs.
O Red Dragons agora tem uma vantagem de quatro pontos sobre o sétimo colocado Southampton, mas está apenas seis pontos à frente do Watford, em 12º lugar. Uma disputa emocionante até o fim parece estar por vir, com Parkinson já tendo recebido a promessa de um “emprego vitalício” enquanto busca ampliar seu legado no norte do País de Gales.
