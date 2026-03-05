“William Osula voltou para caçá-los!” – O Manchester United foi brutalmente trollado quando os torcedores encontraram um tuíte de 12 anos atrás que mostra o herói do Newcastle jogando no Old Trafford e posando com lendas dos Red Devils

Osula, que foi introduzido no jogo por Eddie Howe aos 85 minutos, ficou muito feliz por ter dado uma contribuição dramática contra os Red Devils. Ele disse à TNT Sports que aproveitou o momento de destaque em sua carreira profissional até agora: “Foi a melhor sensação de todas. Fiquei muito feliz por isso. Quando entrei, apenas rezei para marcar um gol e fazer algo acontecer, e graças a Deus isso aconteceu. Eu estava treinando isso ontem, apenas cortar e finalizar, então o trabalho duro valeu a pena.”

Howe ficou igualmente satisfeito por um atacante que o Newcastle resistiu à oferta de transferência, pois acredita que ele pode desempenhar um papel importante para eles na Premier League, na FA Cup e na Liga dos Campeões.

Howe disse sobre ver seu time conquistar uma vitória notável em casa: “Começamos o jogo muito bem e, então, é claro, recebemos um cartão vermelho. Teria sido fácil para os rapazes se sentirem mal, lamentarem por nós mesmos, e lá vamos nós de novo. Esse é o maior elogio que posso fazer aos rapazes. Eles realmente se destacaram no segundo tempo e todos deram mais de si. Todos acreditaram que poderíamos vencer o jogo.

“Foi um final de jogo brilhante. É uma das melhores emoções que já senti e tenho certeza de que muitas pessoas dirão o mesmo. Mas também não fizemos isso o suficiente. Espero que esse gol seja repetido várias vezes, porque acho que todos nós merecemos.”