“William Osula voltou para caçá-los!” – O Manchester United foi brutalmente trollado quando os torcedores encontraram um tuíte de 12 anos atrás que mostra o herói do Newcastle jogando no Old Trafford e posando com lendas dos Red Devils
O atacante dinamarquês precisou de paciência no St James' Park
Osula, natural de Copenhague, mudou-se para a Inglaterra em 2018, quando se juntou ao Sheffield United. Depois de se formar no sistema juvenil do Blades, seu potencial óbvio foi aproveitado pelo Newcastle, que concordou com uma transferência inicial de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) no verão de 2024.
O progresso no St James' Park tem sido lento, com Osula ficando atrás de jogadores como Alexander Isak e Nick Woltemade na hierarquia do Magpies. Ele continua sendo um talento bruto, com algumas arestas que precisam ser aparadas, mas possui uma habilidade de mudar o jogo que pode iluminar qualquer partida em seu dia.
Osula visitou Old Trafford e recebeu um prêmio aos 11 anos de idade.
Foi o que aconteceu quando enfrentou o Manchester United no St James’ Park. Com o relógio marcando 90 minutos e com o time da casa reduzido a 10 jogadores após a expulsão de Jacob Ramsey no final do primeiro tempo, Osula viu a bola ser lançada pela lateral direita para ele correr.
Depois de manter a bola em jogo e permanecer em pé após tropeçar, o jogador de 22 anos deslocou-se para dentro com o pé esquerdo, fez um passo cruzado e chutou com efeito, ultrapassando Senne Lammens e provocando cenas de comemoração em Tyneside.
Osula poderia ter causado esse impacto pelo Manchester United, em vez do Newcastle, tendo sido convidado para o Old Trafford aos 11 anos e visto seu talento reconhecido na final mundial das escolas de futebol do MU. Ele recebeu um escudo comemorativo dos ícones do Red Devils, Bryan Robson e Gary Pallister.
Os torcedores do Magpies adoraram lembrar aos rivais da Premier League o que eles perderam. Assombrado por um rosto familiar, o Manchester United sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico interino Michael Carrick, encerrando uma sequência de sete jogos sem derrota.
Como Osula reagiu ao seu gol decisivo contra o Manchester United
Osula, que foi introduzido no jogo por Eddie Howe aos 85 minutos, ficou muito feliz por ter dado uma contribuição dramática contra os Red Devils. Ele disse à TNT Sports que aproveitou o momento de destaque em sua carreira profissional até agora: “Foi a melhor sensação de todas. Fiquei muito feliz por isso. Quando entrei, apenas rezei para marcar um gol e fazer algo acontecer, e graças a Deus isso aconteceu. Eu estava treinando isso ontem, apenas cortar e finalizar, então o trabalho duro valeu a pena.”
Howe ficou igualmente satisfeito por um atacante que o Newcastle resistiu à oferta de transferência, pois acredita que ele pode desempenhar um papel importante para eles na Premier League, na FA Cup e na Liga dos Campeões.
Howe disse sobre ver seu time conquistar uma vitória notável em casa: “Começamos o jogo muito bem e, então, é claro, recebemos um cartão vermelho. Teria sido fácil para os rapazes se sentirem mal, lamentarem por nós mesmos, e lá vamos nós de novo. Esse é o maior elogio que posso fazer aos rapazes. Eles realmente se destacaram no segundo tempo e todos deram mais de si. Todos acreditaram que poderíamos vencer o jogo.
“Foi um final de jogo brilhante. É uma das melhores emoções que já senti e tenho certeza de que muitas pessoas dirão o mesmo. Mas também não fizemos isso o suficiente. Espero que esse gol seja repetido várias vezes, porque acho que todos nós merecemos.”
Jogos do Newcastle em 2025-26: Manchester City e Barcelona são os próximos adversários dos Magpies
A vitória sobre o Manchester United levou o Newcastle à 12ª posição na tabela. A equipe ainda não está entre as primeiras colocadas da divisão, mas está apenas cinco pontos atrás do Brentford, sétimo colocado. Agora, a atenção se volta para as partidas eliminatórias, com o confronto da quinta rodada da FA Cup contra o Manchester City no sábado, seguido pela primeira partida das oitavas de finalda Liga dos Campeões contra o gigante da La Liga, o Barcelona.
